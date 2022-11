Bắc Triều Tiên lần đầu công bố hình ảnh con gái Chủ tịch Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 19/11 đã đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới Hwaseong-17 một ngày trước, và công bố hình ảnh cho thấy Chủ tịch Kim Jong-un nắm tay một bé gái nhỏ cùng thị sát kho chứa tên lửa và nói chuyện cùng nhau trong khung cảnh đằng sau là tên lửa Hwaseong-17 trước khi được phóng.Cụ thể, Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim đã đích thân cùng phu nhân Ri Sol-ju và con gái trực tiếp đến chỉ đạo toàn bộ quá trình phóng tên lửa.Hình ảnh con gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần này được công bố trên Đài truyền hình trung ương miền Bắc, nơi mọi người dân trên cả nước này đều xem.Việc truyền thông miền Bắc công bố hình ảnh con cái ở độ tuổi vị thành niên của Chủ tịch Kim là một việc cực kỳ hiếm thấy. Đó là bởi việc giữ bí mật con cái của nhà lãnh đạo, thậm chí là cả sự ra đời của đứa trẻ, được xem là một luật bất thành văn ở Bắc Triều Tiên nhằm bảo vệ đứa trẻ đó khỏi các mối uy hiếp như bắt cóc hay ám sát.Một người đào tẩu miền Bắc cho biết từ trước đến nay con cái của nhà lãnh đạo chưa từng một lần xuất hiện, nên việc công bố trên thật sự là một điều hoàn toàn trên cả tưởng tượng.Chủ tịch Kim Jong-un được cho là có ba người con sinh vào năm 2010, 2013 và 2017. Con gái ông Kim được công bố lần này được phỏng đoán là con gái thứ hai tên Kim Ju-ae sinh năm 2013.Động thái này của ông Kim được phân tích là nhằm phô trương tên lửa Hwaseong-17 an toàn khi vận hành và vũ khí chiến lược có thể đảm bảo an ninh cho thế hệ tương lai.Giáo sư Nhóm nghiên cứu nhân văn học thống nhất thuộc trường Đại học Konkuk Jeon Young-sun giải thích việc ông Kim cùng con gái thị sát vụ phóng tên lửa còn có hiệu quả nhằm để người dân miền Bắc thấy được rằng gia đình cách mạng đang đại diện cho người dân chiến đấu với kẻ thù, nhằm mang đến một đất nước an toàn cho thế hệ mai sau.Về mặt đối ngoại, việc này còn được phân tích là góp phần cải thiện hình ảnh nhà độc tài, người chịu trách nhiệm cho vấn đề nhân quyền, đam mê phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.