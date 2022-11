Hàn Quốc xúc tiến xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán bằng mã QR

Photo : YONHAP News

Công ty phát hành thẻ BC Card ngày 21/11 cho biết lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc trong năm ngoái chỉ dừng lại ở mức 967.000 người do các biện pháp siết chặt phòng dịch COVID-19, nhưng con số này trong nửa đầu năm nay đã tăng vọt lên hơn 1,07 triệu người.Tỷ trọng du khách người Trung Quốc và Nhật Bản đã giảm lần tượt từ 33% và 20% trong năm 2019 xuống còn 9% và 2% trong nửa đầu năm nay. Ngược lại, tỷ trọng du khách người Indonesia và Singapore đã tăng lần lượt từ 2% và 1% trong năm 2019 lên 4% và 3% trong 6 tháng đầu năm nay. Riêng tỷ trọng du khách đến từ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chiếm tổng cộng 32%, trở thành tầng lớp tiêu dùng trọng tâm mới của ngành công nghiệp du lịch Hàn Quốc.Tuy nhiên vấn đề đặt ra là các nước ASEAN sử dụng phương thức thanh toán bằng mã QR trên điện thoại thông minh phổ biến hơn là dùng thẻ tín dụng do còn thiếu cơ sở hạ tầng để phổ cập thẻ.Trong khi đó, tại Hàn Quốc thì cơ sở hạ tầng thẻ tín dụng đã đạt mức cao nhất thế giới, và chưa quen hoàn toàn với cách thanh toán bằng mã QR. Mặc dù dịch vụ thanh toán bằng mã QR đã được bắt đầu tại Hàn Quốc từ nửa đầu năm 2019, nhưng tính trong nửa đầu năm nay thì lượng giao dịch chỉ chưa bằng 0,01% lượng giao dịch qua thẻ.Theo đó, hiện tại các công ty phát hành thẻ trong nước như BC Card đang có kế hoạch hợp tác với các công ty phát hành thẻ và cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu, mở rộng cơ sở hạ tầng để du khách nước ngoài đến Hàn Quốc có thể thanh toán bằng mã QR. Điều này sẽ giúp thúc đẩy doanh số cho các công ty dịch vụ du lịch trong nước vốn gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Thêm vào đó là người Hàn Quốc khi ra nước ngoài cũng có thể thanh toán tiện lợi bằng mã QR mà không cần phải trả phí thanh toán bằng thẻ tín dụng.