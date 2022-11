Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên ra tuyên bố chỉ trích Tổng thư ký Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/11 đưa tin cho biết Ngoại trưởng miền Bắc Choe Son-hui đã ra tuyên bố bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc việc Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thể hiện thái độ "quá đáng", bỏ qua nguyên tắc, mục đích của Hiến chương Liên hợp quốc và sứ mệnh của ông là phải duy trì sự công bằng, khách quan và bình đẳng trong mọi vấn đề.Bà Choe chỉ trích Tổng thư ký Liên hợp quốc đã một lần nữa gọi các hành vi tự vệ chính đáng và hợp pháp của miền Bắc nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự nghiêm trọng từ Mỹ là hành động "khiêu khích", khiến Bắc Triều Tiên gần đây nhiều lúc còn tưởng nhầm ông Guterres là một thành viên thuộc Bộ Ngoại giao hay Nhà trắng của Mỹ.Bộ trưởng Ngoại giao Choe còn cho biết Bình Nhưỡng gần đây từng cảnh cáo Tổng giám đốc Liên hợp quốc nên xem xét vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc một cách công bằng và khách quan.Ngoại trưởng Choe khẳng định miền Bắc buộc phải thực hiện các hành động cần thiết để tự phòng vệ trong bối cảnh môi trường an ninh đáng lo ngại trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực ngày càng căng thẳng bởi các động thái phối hợp quân sự hết sức nguy hiểm hòng đối đầu với Bắc Triều Tiên của Mỹ và các thế lực theo Mỹ. Vậy nên, Bình Nhưỡng cũng đã gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng nếu Washington không mong muốn phải gánh chịu hậu quả nặng nề thì đừng hành động liều lĩnh.Thế nhưng, Bắc Triều Tiên đã vô cùng kinh ngạc và thất vọng trước việc Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng miền Bắc là nước khiêu khích, chứ không phải Mỹ.Đối với Mỹ, Bình Nhưỡng tiếp tục đổ lỗi cho tình hình tồi tệ hiện nay trên bán đảo Hàn Quốc là do Washington. Việc để các thế lực theo Mỹ đưa các hoạt động thực thi chủ quyền bất khả xâm phạm của Bắc Triều Tiên lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm đe dọa miền Bắc đã cho thấy Tổng thư ký Liên hợp quốc rõ ràng là một "con bù nhìn" của Mỹ.Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang theo dõi các động thái của Mỹ và Hội đồng bảo an, trên tinh thần sẽ đối phó một cách rõ ràng.Ngày 18/11 vừa qua, Tổng thư Ký Guterres đã ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của miền Bắc, hối thúc nước này dừng ngay các hành động khiêu khích thêm.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp mở nhằm thảo luận chính sách đối phó với các động thái phóng ICBM của miền Bắc vào sáng ngày 21/11 (giờ địa phương). Hàn Quốc sẽ tham dự cuộc họp với tư cách là bên đương sự.