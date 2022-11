Tổng thống Yoon Suk-yeol thông báo ngừng tổ chức họp báo ngắn vào đầu giờ sáng hàng ngày

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ ngừng tổ chức các buổi họp báo ngắn vào đầu giờ sáng mỗi ngày của Tổng thống Yoon Suk-yeol từ ngày 21/11.Văn phòng Tổng thống giải thích lý do không thể tiếp tục các buổi họp báo mà không có phương án căn bản để ngăn chặn phát sinh các việc "không mấy hay ho" như vụ việc gần đây.Trong buổi họp báo đầu ngày 18/11 trên đường tới Văn phòng làm việc của Tổng thống Yoon, một phóng viên đài MBC đã đặt câu hỏi như thể tra hỏi, làm nảy sinh một cuộc "khẩu chiến" giữa phóng viên này với Thư ký Văn phòng Tổng thống.Một quan chức Văn phòng Tổng thống gọi đây là vụ việc "không hay ho" và "hết sức nghiêm trọng".Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol ngừng họp báo vào đầu giờ sáng mà không phải vì lý do bên ngoài như dịch COVID-19 tái bùng phát hay thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon.Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ cân nhắc nối lại các buổi họp báo mỗi đầu giờ sáng của Tổng thống Yoon nếu lập được phương án có thể khôi phục lại mục đích ban đầu của các buổi họp báo.Tổng thống Yoon Suk-yeol bắt đầu tổ chức họp báo vào mỗi đầu giờ sáng trên đường đi làm kể từ khi chuyển Văn phòng làm việc của Tổng thống sang quận Yongsan (Seoul). Tổng thống sẽ trả lời ngay các câu hỏi của phóng viên, nhưng trong thời gian qua cũng phát sinh một số vụ việc gây tranh cãi, khiến nhiều ý kiến trong chính giới cho rằng nên dừng các buổi họp báo này lại, nhưng Tổng thống vẫn tiếp tục tiến hành.Tổng thống Yoon ngày 17/8 từng giải thích rằng việc tổ chức họp báo vào mỗi đầu giờ sáng là lý do quan trọng nhất khi chuyển Văn phòng làm việc về quận Yongsan, nhằm thể hiện hình ảnh một vị Tổng thống trao đổi với người dân chứ không phải là hình ảnh giả tạo.Về quyết định dừng họp báo ngắn đầu giờ sáng của Tổng thống, đảng cầm quyền nhận định đây là "biện pháp bất khả kháng", trong khi phe đối lập chỉ trích đây là động thái đơn phương cắt đứt trao đổi với người dân.