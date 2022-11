Xuất khẩu xe ô tô năm sau dự kiến sẽ giảm hơn 4% so với năm nay do Luật giảm lạm phát của Mỹ

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu ô tô Hàn Quốc ngày 21/11 công bố báo cáo xu hướng triển vọng ngành công nghiệp ô tô 2023, dự đoán nhu cầu xe ô tô trên toàn thế giới trong năm tới sẽ trì trệ trong nửa đầu năm, và tăng vào nửa cuối năm.Doanh số xe ô tô toàn cầu dự kiến sẽ ở mức 81,5 triệu chiếc trong năm nay và từ tối thiểu 81,7 triệu chiếc đến tối đa 85,3 triệu chiếc trong năm 2023.Lãi suất tăng trong khi nền kinh tế trì trệ khiến cho nhu cầu mua xe ô tô mới giảm, song tình trạng thiếu nguồn cung chíp bán dẫn dùng trong sản xuất xe ô tô được cải thiện và xét tới lượng xe ô tô đợi giao hàng thì nhu cầu tổng thể được dự đoán sẽ tăng.Tình hình bán xe ô tô tại thị trường Mỹ và châu Âu cho thấy xu hướng sẽ giảm, nhưng doanh số tại Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì xu thế tăng nhờ chính sách thúc đẩy nhu cầu của Chính phủ nước này.Thời điểm lượng bán hàng sẽ phục hồi về mức cao nhất (theo tiêu chuẩn ghi nhận được vào năm 2017) được dự đoán là vào khoảng năm 2025. Vấn đề chuỗi cung ứng chíp bán dẫn sẽ được khắc phục vào năm 2024, nhu cầu xe điện sẽ tăng trong năm 2025, đẩy lượng bán xe ô tô trên toàn thế giới sẽ chạm mốc 97 triệu chiếc.Nhu cầu xe điện năm nay dự đoán sẽ vượt mốc 9 triệu chiếc, tăng lên 12 triệu chiếc trong năm sau và 20 triệu chiếc vào năm 2025.Sản lượng xe ô tô nội địa Hàn Quốc năm sau có thể sẽ giảm nhẹ do nhu cầu tại Mỹ và cả châu Âu giảm, doanh số sẽ giảm còn 1,66 triệu chiếc so với năm nay. Doanh số xuất khẩu năm sau dự kiến sẽ đạt 2,1 triệu chiếc, giảm 4,2% do ảnh hưởng từ Luật giảm lạm phát của Mỹ. Nhu cầu nội địa và xuất khẩu trì trệ nên sản lượng của năm tới cũng dự kiến sẽ ghi nhận 3,49 chiếc, giảm 3% so với năm nay.Nền kinh tế châu Âu, Mỹ và Trung Quốc sẽ trì trệ và khủng hoảng trầm trọng hơn so với dự đoán, nên xuất khẩu và tình hình sản xuất tại các nhà máy ở nước ngoài sẽ giảm mạnh, lượng sản xuất các dòng xe cỡ trung trở xuống giảm khiến tỷ lệ vận hành nhà máy trong nước dự kiến sẽ giảm theo.