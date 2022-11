Seoul cần đa dạng hóa mạng lưới cung cấp pin thứ cấp

Photo : KBS News

Nhu cầu mua xe ô tô điện trên toàn thế giới hiện ngày càng tăng khiến nền công nghiệp pin điện thứ cấp cũng phát triển nhanh. Đặc biệt, pin thứ cấp được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng mới, là "chất bán dẫn thứ hai" của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul đang đứng trước một thử thách lớn do môi trường kinh tế ngày càng thay đổi.Theo Luật giảm lạm phát của Mỹ, nguyên vật liệu khoáng chất được sản xuất tại Mỹ và các quốc gia ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ như Hàn Quốc phải đạt trên 40% thì sản phẩm mới nhận được ưu đãi. Điều này có nghĩa là nguyên vật liệu từ lithium, nguyên liệu chủ chốt của pin điện thứ cấp, bắt buộc phải được chế tạo tại Hàn Quốc thì mới xuất khẩu sang Mỹ. Thêm vào đó, do 81% quá trình sản xuất lithium của các doanh nghiệp trong nước phụ thuộc vào Trung Quốc nên nếu không đa dạng hóa mạng lưới cung cấp thì Seoul có thể sẽ mất khả năng cạnh tranh tại thị trường xe điện lớn nhất là Mỹ.Châu Âu hiện cũng đang xem xét việc ban hành bộ luật về nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Vì thế, các doanh nghiệp pin chính yếu trong nước cũng cần đa dạng hóa nguồn cung nhưng việc tiến ra thị trường tài nguyên mới không hề dễ dàng. Nguyên nhân là do việc mở rộng nguồn tài nguyên nước ngoài cần một số tiền đầu tư lớn, nguy cơ thất bại trong việc phát triển nguồn tài nguyên khá cao, đồng thời việc xúc tiến kế hoạch còn cần sự hỗ trợ từ Chính phủ.Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ đầu tư và phát triển khoáng chất bằng cách hỗ trợ 3.000 tỷ won (2,2 tỷ USD) trong 5 năm để các doanh nghiệp ra sức tìm kiếm các dự án, chi phí và tư vấn. Tính đến cuối năm 2021, tổng kim ngạch đơn đặt hàng pin thứ cấp mà ba công ty lớn về pin Hàn Quốc là LG Energy Solution, SK On, Samsung SDI nhận được là 560.000 tỷ won (413 tỷ USD). Đặc biệt, quy mô thị trường trong 10 năm tới được ước tính sẽ tăng trưởng gấp 10 lần, tức pin thứ cấp được mong đợi sẽ là một nguyên liệu thay thế chất bán dẫn.