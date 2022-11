Ngân sách đầu tư nghiên cứu và phát triển tại 1.000 doanh nghiệp Hàn Quốc tăng 13% so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cùng với Viện nghiên cứu công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KIAT) đã tiến hành cuộc khảo sát về đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) vào nửa đầu năm 2022 tại 1.000 doanh nghiệp hàng đầu. Kết quả cho thấy ngân sách đầu tư nghiên cứu và phát triển tại các doanh nghiệp trong nửa đầu năm nay đạt 22.700 tỷ won (16,7 tỷ USD), tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.Ngân sách đầu tư nghiên cứu và phát triển tại 1.000 doanh nghiệp tăng đều đặn trong 10 năm qua, đến năm 2021 đã chạm mức trên 60.400 tỷ won (44,6 tỷ USD). Tỷ lệ tăng ngân sách đầu tư nghiên cứu năm 2021 đạt 8,9%, tăng cao so với năm 2020 (3,4%) và đạt mức cao nhất kể từ sau năm 2013 (10,5%).Tỷ lệ tăng trong nửa đầu năm 2022 đã vượt qua tỷ lệ tăng của năm 2020 (10,7%) và 2021 (2,5%). Tỷ lệ tăng trong cả năm nay được ước tính sẽ là 9,4% với 66.100 tỷ won (48,8 tỷ USD), có khả năng sẽ cao hơn năm 2020 (3,4%) và 2021 (8,9%).Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên nhận xét mặc dù việc kinh doanh của các công ty trong và ngoài nước đang bất ổn do lạm phát và lãi suất leo thang, song việc các công ty khôi phục lại mức ngân sách đầu tư nghiên cứu và phát triển trước thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát, sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển trong sáng tạo của nền kinh tế Hàn Quốc.