Liên hợp quốc thảo luận về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bắc Triều Tiên nhưng không đạt kết quả

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 21/11 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp thảo luận về vấn đề phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên gần đây và vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc.Cuộc họp lần này được tổ chức chỉ sau 17 ngày kể từ lần họp trước đó vào ngày 4/11 vừa qua, diễn ra trong hơn 80 phút với sự tham dự của các nước phương Tây, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Các bên đã lên án mạnh mẽ động thái phóng tên lửa đạn đạo liên tục của Bắc Triều Tiên, hối thúc sự đối phó chính thức trong khuôn khổ Hội đồng bảo an. Trái lại, Trung Quốc và Nga lần này cũng tiếp tục giữ lập trường rằng chính Mỹ là nguyên nhân khiến miền Bắc khiêu khích, khiến cuộc họp không đạt được thành quả nào đặc biệt.Do không thể thông qua nghị quyết trừng phạt nào, Washington cho biết sẽ đề xuất để có thể ra tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng bảo an, nhằm lên án các vụ phóng tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng, thu hút sự quan tâm liệu tuyên bố được thông qua trong tương lai hay không.Đây là lần thứ 10 trong năm nay, Hội đồng bảo an tổ chức họp liên quan tới tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ ra rằng việc Bắc Kinh và Matxcơva dùng quyền phủ quyết đang khiến cho Bình Nhưỡng có những bước đi táo bạo hơn, khiến khu vực Đông Bắc Á và toàn thế giới rơi vào tình thế nguy hiểm.Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân cho rằng Hội đồng bảo an không nên chỉ gây sức ép lên Bắc Triều Tiên, và Mỹ cần phải đưa ra đề xuất khả thi và thực tế để lôi kéo miền Bắc quay trở lại đối thoại.Còn Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Anna Evstigneeva đã nhắc đến các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc các nước phương Tây đồng loạt phớt lờ yêu cầu của Bình Nhưỡng rằng Washington cần chấm dứt các hoạt động đối địch để có thể mở ra cơ hội đối thoại.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook chỉ trích miền Bắc đang lợi dụng sự chia rẽ và không đối phó của Hội đồng bảo an để tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, ngụ ý lên án hai nước thành viên thường trực là Trung Quốc và Nga ngăn cản cộng đồng quốc tế trừng phạt Bắc Triều Tiên.Mặc dù không thông qua được nghị quyết trừng phạt nào, nhưng các nước phương Tây đều nhận định rằng việc Hội đồng bảo an tiếp tục triệu tập cuộc họp mở sẽ phần nào gây áp lực lên Bắc Triều Tiên, Nga và Trung Quốc.