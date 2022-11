Bộ Ngoại giao lập Văn phòng lãnh sự tạm thời tại Qatar trong thời gian diễn ra World Cup

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo từ ngày 23/11 sẽ mở cửa Văn phòng lãnh sự tạm thời tại Qatar, nơi đang diễn ra vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2022.Văn phòng lãnh sự tạm thời dự kiến sẽ được đặt tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Qatar, do Đại sứ Choi Young-han dẫn đầu, cùng nhân viên các bộ ngành liên quan như Văn phòng Thủ tướng, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Cảnh sát và Viện Y tế quốc gia (NMC). Văn phòng này trước mắt sẽ mở cửa cho đến ngày 4/12, thời gian đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc thi đấu vòng bảng, và sẽ tiếp tục điều chỉnh thời gian làm việc sau đó tùy theo kết quả các trận đấu của đội tuyển quốc gia.Bộ Ngoại giao giải thích Văn phòng lãnh sự tạm thời sẽ tiến hành rà soát các yếu tố nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tới Qatar trong thời gian diễn ra World Cup, hỗ trợ về mặt lãnh sự như phái cử nhân viên tới nơi phát sinh các sự cố, tai nạn. Văn phòng cũng sẽ thiết lập mạng lưới liên lạc khẩn cấp với các cơ quan chức năng liên quan trong nước và cơ quan an ninh của Qatar, đối phó trong trường hợp phát sinh tình huống nguy cấp.Bộ Ngoại giao đề nghị người dân đến thăm Qatar trong thời gian diễn ra World Cup phải chú ý các nội dung cấm của nước chủ nhà như hành vi mang rượu, đồ uống có cồn, thịt lợn vào các khu vực cấm hay chụp hình phụ nữ bản địa mà không được phép; tôn trọng văn hóa, tôn giáo và luật pháp của nước sở tại.