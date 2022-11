Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 11 giảm xuống 4,2%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/11 đã công bố kết quả điều tra xu hướng tiêu dùng tháng 11, trong đó hạ tỷ lệ lạm phát kỳ vọng xuống 4,2%, thấp hơn 0,1% so với tháng trước.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng sau khi ghi nhận mức cao kỷ lục 4,7% vào tháng 7 vừa qua, đã lần lượt hạ xuống còn 4,3% và 4,2% trong tháng 8 và 9, rồi tăng lên 4,3% trong tháng 10, nhưng lại quay về xu thế giảm trong tháng 11.Nhận thức của người tiêu dùng về mức tăng giá cả trong vòng một năm qua đạt 4,2%, giảm 0,1% so với tháng 10.BOK giải thích giá cước điện-nước-gas, ăn ngoài và các thực phẩm chế biến vẫn đang tiếp tục leo thang, song giá dầu hỏa, các loại rau củ quả đang ổn định, thêm vào đó giá cổ phiếu chứng khoán tăng và tỷ giá hối đoái giảm đã tác động đến tâm lý tiêu dùng.Tuy nhiên, xuất khẩu lại trì trệ trong bối cảnh giá cả tăng cao, tiếp tục gây lo ngại về tình hình kinh tế trì trệ. Chỉ số tâm lý tiêu dùng trong tháng 11 đạt 86,5 điểm, giảm 2,3 điểm so với tháng trước, tháng thứ 6 liên tiếp ở dưới mức 100 điểm kể từ khi ghi nhận 96,4 điểm vào tháng 6 vừa qua. Chỉ số này nếu thấp hơn 100 điểm có nghĩa là tâm lý tiêu dùng bi quan so với bình quân dài hạn (2003-2021).Trong 6 chỉ số cấu thành nên chỉ số tâm lý tiêu dùng, ngoại trừ nhận định của người tiêu dùng về cuộc sống hiện tại là tương tự với tháng trước; 5 chỉ số còn lại bao gồm triển vọng chi tiêu tiêu dùng, triển vọng cuộc sống tương lai, triển vọng thu nhập hộ gia đình, đánh giá nền kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế tương lai đều giảm.Lãi suất cơ bản vẫn đang tiếp tục xu hướng tăng khiến triển vọng về lãi đạt 151 điểm, tăng 1 điểm so với tháng 10. Triển vọng về giá nhà ở giảm 3 điểm so với tháng trước, còn 61 điểm do tâm lý mua bán căn hộ chung cư bị co hẹp. Triển vọng về cơ hội việc làm đã giảm 4 điểm trong tháng này trong bối cảnh kinh tế vẫn bất ổn dù các chỉ số tuyển dụng có phần nào cải thiện. Triển vọng về mức lương cũng giảm 1 điểm so với một tháng trước.