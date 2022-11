Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về việc thúc đẩy triển khai tàu ngầm

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc ngày 22/11 cho biết Tư lệnh Hạm đội tàu ngầm thuộc Hải quân Lee Soo-yeol gần đây đã tới thăm Hạm đội 7 và Lữ đoàn tàu ngầm số 15 (SUBRON 15) của Hải quân Mỹ trên đảo Guam, tổ chức Hội nghị tác chiến tàu ngầm (SWCM) song phương.Lữ đoàn tàu ngầm số 15 đóng tại đảo Guam hiện đang vận hành 5 chiếc tàu ngầm tấn công tốc độ cao chạy bằng hạt nhân lớp Los Angeles (LA).Tại cuộc họp, hai nước Hàn-Mỹ đã thảo luận về việc nâng cao năng lực tác chiến tàu ngầm và chống ngầm liên quân, và phương án cung cấp hệ thống vũ khí tàu ngầm và năng lực hỗ trợ tác chiến đặc biệt của Mỹ trong trường hợp khẩn cấp, thúc đẩy triển khai một cách chiến lược các tàu ngầm của Mỹ.Quan chức hai nước cũng thảo luận về phương án xúc tiến cuộc tập trận tàu ngầm liên quân "Silent Shark" (Cá mập im lặng) vào khoảng giữa năm sau. Cuộc tập trận này được liên quân Hàn-Mỹ tiến hành trong các năm lẻ từ năm 2007, theo yêu cầu của Hải quân Mỹ, vốn chỉ sở hữu tàu ngầm hạt nhân, do nhận thấy cần thiết phải đối phó với các tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel.Khác với tập trận tác chiến chống ngầm trên mặt nước, cuộc tập trận "Silent Shark" được tiến hành theo hình thức "hạm đối hạm", trong đó giả định tàu ngầm của địch, để thăm dò, truy vết và tấn công ảo. Do tính chất của tàu ngầm là được triển khai và vận hành bí mật, nên liên quân Hàn-Mỹ hầu như không công bố với bên ngoài khi tập trận "Silent Shark", hay tập trận công khai.Dự kiến Mỹ sẽ phái cử tàu ngầm tấn công lớp LA, tàu hỗ trợ tàu ngầm (tàu sân bay) Emory Land (AS 39), tàu khu trục Aegis và máy bay tuần tra trên biển để tham gia tập trận năm sau.Hai nước Hàn-Mỹ thảo luận về việc triển khai tàu ngầm, bao gồm cả kế hoạch tập trận, được cho là do gần đây liên tiếp phát hiện các động thái của Bắc Triều Tiên tại khu vực Sinpo (tỉnh Bắc Hamgyong), nơi có cơ sở sản xuất, phát triển và thử nghiệm tàu ngầm và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), cho thấy miền Bắc đang đẩy mức độ uy hiếp bằng SLBM và tàu ngầm.Trang web “Beyond Parallel” (Vượt qua sự chia cắt) chuyên về các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 25/10 phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh, nhận định Bắc Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa SLBM kiểu mới, hoặc hạ thủy tàu ngầm thông thường (SSB) có thể phóng tên lửa đạn đạo vào cuối năm nay.Miền Bắc lần đầu thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm Sao Bắc Cực-1 vào năm 2015, sau đó liên tục phóng thử tên lửa Sao Bắc Cực-2 vào năm 2017, Sao Bắc Cực-3 vào năm 2019, rồi Sao Bắc Cực-4 và Sao Bắc Cực-5 và SLBM cỡ nhỏ được thu nhỏ từ tên lửa dòng Sao Bắc Cực.Ngoài ra, cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ còn nhận định miền Bắc đã hoàn tất đóng tàu ngầm được phỏng đoán là lớp 3.000 tấn, sánh ngang với tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho mới nhất của Hàn Quốc, và dự kiến đang cân nhắc thời gian hạ thủy chiếc tàu ngầm có thể gắn tới ba tên lửa SMBM này.