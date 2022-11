Photo : KBS News

Bộ phim "Luyến mộ" (The King's Affection) của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã trở thành phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng Emmy quốc tế.Tại lễ trao Giải Emmy quốc tế lần thứ 50 diễn ra vào ngày 21/11 (giờ địa phương) ở New York (Mỹ), phim truyền hình "Luyến mộ" đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc, Tây Ban Nha và Brazil, được xướng tên nhận giải ở hạng mục Telenovella (phim truyền hình dài tập)."Luyến mộ" là tác phẩm kể về câu chuyện bé gái của một cặp song sinh nam nữ do thái tử phi hạ sinh bị bỏ rơi ngay khi vừa lọt lòng chỉ vì mang thân phận nữ nhi. Khi người anh song sinh của mình qua đời, cô gái ấy đã phải cải trang thành nam nhi để thay thế người anh trở thành thái tử. Phim đã phá bỏ được khuôn mẫu của những bộ phim cổ trang trước đây, nhân vật nữ chính phải cải trang thành người đàn ông để trở thành vua và vượt qua nghịch cảnh, nhận được sự đồng cảm lớn của người xem truyền hình trên toàn thế giới.Trước đó, bộ phim cũng đã giành được giải Biên kịch ở hạng mục cạnh tranh quốc tế tại Lễ trao giải Phim truyền hình Seoul lần thứ 17 tổ chức vào tháng 9 vừa qua, và nữ diễn viên Park Eun-bin cũng đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Phát thanh truyền hình Hàn Quốc lần thứ 49.Giám đốc Trung tâm phim truyền hình đài KBS Lee Geon-joon bày tỏ vui mừng khi "Luyến mộ" trở thành phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được nhận giải thưởng Emmy quốc tế, thành tích vinh quang này đã cho thấy sự công nhận của quốc tế dành cho tiềm năng của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Ông cũng cảm thấy có trách nhiệm lớn lao khi các nội dung Hàn Quốc (K-contents) đang nhận được sự yêu mến trên toàn cầu, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để phim truyền hình của đài KBS đóng vai trò to lớn trong việc duy trì tiềm năng của K-contents.Giải thưởng Emmy quốc tế do Viện Hàn lâm khoa học, nghệ thuật và truyền hình quốc tế tổ chức, là một trong ba giải thưởng quốc tế uy tín nhất của giới truyền hình thế giới.