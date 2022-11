BTS thắng hai hạng mục tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2022

Photo : YONHAP News

Tại lễ trao giải Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (American Music Awards - AMA) diễn ra vào ngày 20/11 (giờ địa phương) tại Los Angeles (Mỹ), nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) của Hàn Quốc đã giành chiến thắng ở hai hạng mục là "Nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất" (Favorite K-Pop Artist) và giải thưởng “Bộ đôi/nhóm nhạc Pop/Rock được yêu thích nhất” (Favorite Duo or Group – Pop/Rock).Đây là năm thứ 5 liên tiếp BTS gặt hái các giải thưởng tại lễ trao giải AMA, kể từ sau lần đầu vào năm 2018, tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao tầm cỡ hàng đầu thế giới.Hạng mục "Nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất" mới được lập ra trong năm nay, BTS đã xuất sắc vượt qua các nhóm nhạc K-pop nổi tiếng như BLACKPINK, Seventeen, Tomorrow X Together và TWICE để trở thành "tiên phong" trong giải thưởng này.Đặc biệt, BTS đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, như ban nhạc Coldplay nước Anh, để giành chiến thắng năm thứ 4 liên tiếp cho hạng mục "Bộ đôi/nhóm nhạc Pop/Rock được yêu thích nhất”, trở thành nghệ sĩ thắng giải nhiều nhất ở hạng mục này trong lịch sử của Giải thưởng âm nhạc Mỹ được trao từ năm 1974.BTS bén duyên với Giải thưởng Âm nhạc Mỹ vào năm 2017, khi nhóm là nghệ sĩ châu Á duy nhất được mời tới biểu diễn tại lễ trao giải. Trong năm ngoái, nhóm đã thắng giải thưởng lớn nhất là "Nghệ sĩ của năm". Thành viên Jung-kook của BTS tin tưởng giải thưởng này sẽ là một sự khởi đầu mới với cả nhóm.AMA là một trong ba giải thưởng âm nhạc đại chúng uy tín hàng đầu của Mỹ, cùng với giải thưởng Billboard và Grammy. Giờ đây, chỉ còn một giải thưởng duy nhất mà BTS chưa từng giành chiến thắng, đó là giải thưởng Grammy.Hiện tại, BTS là nghệ sĩ K-pop đầu tiên được đề cử ba hạng mục trong lễ trao giải Grammy diễn ra vào tháng 2 năm sau, năm thứ ba liên tiếp "gõ cửa" giải thưởng.Dư luận đang hết sức kỳ vọng BTS sẽ giành chiến thắng trước khi các thành viên trong nhóm lần lượt nhập ngũ, bắt đầu từ anh cả Jin vào cuối năm nay.