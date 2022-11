Phe cầm quyền quyết định gia hạn ba năm chế độ đảm bảo giá cước vận tải

Photo : YONHAP News

Hai ngày trước lịch tổng đình công của Công đoàn vận tải hàng hóa, Chính phủ và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã công bố phương án đối phó. Trước tiên, phe cầm quyền quyết định xúc tiến dự luật có nội dung gia hạn ba năm chế độ đảm bảo giá cước, nhưng không mở rộng hạng mục áp dụng do lo ngại giá cước vận tải có thể tăng cao.Thứ trưởng Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc Eo Myeong-so cho biết Chính phủ sẽ tích cực phối hợp với Quốc hội để triển khai các quy trình lập pháp liên quan tới việc gia hạn chế độ đảm bảo giá cước một cách kịp thời. Ông Eo đề nghị phía Công đoàn vận tải hàng hóa rút lại kế hoạch tổng đình công.Chế độ đảm bảo giá cước vận tải có nội dung đảm bảo giá cước vận tải ở mức tối thiểu cho người lao động làm ở lĩnh vực vận tải để tránh các trường hợp tài xế làm việc quá sức, chạy quá tốc độ cho phép. Chế độ này được áp dụng vào năm 2020, và dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm nay.Trước đó, Công đoàn vận tải hàng hóa đã tuyên bố sẽ tiến hành tổng đình công từ 0 giờ ngày 24/11, do vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong đàm phán về chế độ này dù chỉ còn một tháng nữa là chế độ sẽ hết hiệu lực, nhấn mạnh Chính phủ đã không giữ đúng lời hứa đưa ra hồi tháng 6, đó là duy trì chế độ đảm bảo giá cước, thảo luận mở rộng mặt hàng áp dụng.Phía công đoàn cho rằng dự luật mà Chính phủ xúc tiến có nội dung xóa bỏ điều khoản xử phạt với chủ phương tiện vận tải. Tuy nhiên nếu xóa điều khoản này thì sẽ khiến hiệu quả chế độ đảm bảo giá cước bị giảm mạnh. Đây chính là lý do công đoàn sẽ tiến hành tổng đình công theo đúng kế hoạch.