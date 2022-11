Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận mức cao nhất sau hai tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 22/11, Hàn Quốc phát sinh 72.873 ca nhiễm COVID-19 mới, cao gấp ba lần so với số liệu công bố một ngày trước, và là mức cao nhất trong vòng 69 ngày kể từ ngày 14/9 (93.949 ca).Số ca nhiễm mới tăng 7 ca so với một tuần trước, quy mô tăng nhẹ nhưng đang cho thấy xu hướng tăng trở lại. Số ca nhiễm nặng đang nhập viện điều trị là 416 ca, giảm 4 ca so với ngày hôm trước, duy trì ở mốc 400 ca ngày thứ tư liên tiếp.Có 45 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 từ đầu dịch lên 30.111 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,11%. Xét theo độ tuổi, có 80 ca tử vong ngoài 80 tuổi, 11 ca độ tuổi 70 và 3 ca độ tuổi 60, chủ yếu tập trung ở những người cao tuổi.Trong một diễn biến liên quan, Nhóm nghiên cứu của giáo sư You Myeong-soon thuộc Viện cao học y tế cộng đồng thuộc Đại học quốc gia Seoul đã tiến hành khảo sát nhận thức của người dân Hàn Quốc về dịch COVID-19 vào mùa đông đối với 1.000 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc trong vòng 5 ngày từ 3/11. Kết quả cho thấy tỷ lệ ý kiến cho rằng việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 là "quan trọng" đạt 56,9%, có 25,5% cho rằng việc "tiêm vắc-xin hay không không quan trọng", và 14,6% cho rằng "không quan trọng", 3% trả lời "không biết".Tỷ lệ trả lời tiêm vắc-xin là "quan trọng" trong đợt khảo sát vào tháng 2 năm ngoái đạt tới 82,2%, nhưng đến tháng 8 vừa qua đã giảm xuống còn 52,5%, rồi tăng nhẹ 4,4% trong tháng này.Ngoài ra có tới 41,9% người tham gia cho biết hiện vẫn chưa đi tiêm chủng và không có ý định tiêm chủng bổ sung vào mùa đông này.Về lý do chưa tiêm chủng, có tới 63% ý kiến cho rằng "do hiệu quả phòng bệnh kém", chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Tiếp theo là "do vắc-xin không an toàn" (51,8%), "không thỏa mãn với chính sách hỗ trợ và bồi thường thiệt hại về rủi ro khi tiêm vắc-xin" (37,5%), "dù có nhiễm thì cũng không tiến triển nặng" (36,5%), "tiêm vắc-xin không mang lại hiệu quả lớn trong việc hạn chế bệnh tiến triển nặng và tử vong" (34,4%), "tiêm phòng không mang lại lợi ích hay chỉ mang lại lợi ích nhỏ" (31,7%), "việc không hay chưa tiêm phòng không gây bất lợi hay ít gây bất lợi" (25,3%), "việc tiêm vắc-xin không tiện hay tạo gánh nặng" (19,8%).