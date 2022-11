Hàn Quốc hỗ trợ 500.000 USD cho người dân Indonesia khắc phục thiệt hại sau động đất

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ ngày 22/11 cho biết Chính phủ có kế hoạch hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp 500.000 USD cho Indonesia, nơi đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do trận động đất quy mô lớn xảy ra vào một ngày trước đó. Seoul hy vọng khoản hỗ trợ này có thể giúp người dân bản xứ vượt qua được khó khăn.Ông Lim cũng cho biết trong tương lai, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục chính sách hỗ trợ nhân đạo cho các quốc gia và người dân chịu thiệt hại do thiên tai.Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia ngày 21/11 thông báo vào lúc 1 giờ 21 phút chiều cùng ngày, một trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã xảy ra ở huyện Cianjur, tỉnh Tây Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 75 km về phía Đông Nam.Chính phủ Indonesia cho biết tính đến ngày 22/11, trận động đất trên đã khiến ít nhất 268 người tử vong, 151 người mất tích, 1.083 người bị thương, 22.198 nhà dân bị sập, và hơn 58.000 người dân phải lánh nạn.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Indonesia ngày 23/11 cho biết địa phương xảy ra trận động đất có 21 công dân Hàn Quốc sinh sống, nhưng không ai trong số này bị thương do động đất. Tuy nhiên, có một trong số 6 nhà máy do người Hàn Quốc điều hành đã bị đổ sập, khiến một người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, đều là công nhân người bản xứ. Nhà máy này hiện tại đã tạm ngừng hoạt động, tiến hành công tác kiểm tra an toàn kết cấu nhà xưởng.