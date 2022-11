Em gái Chủ tịch Kim Jong-un ra tuyên bố chỉ trích cuộc họp của Hội đồng bảo an về tên lửa ICBM của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 22/11 đã ra tuyên bố thông qua Hãng thông tấn trung ương miền Bắc (KCNA), chỉ trích Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dưới sự xúi giục của Mỹ đã mở cuộc họp kín bàn về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới Hwasong-17 của Bình Nhưỡng.Bà Kim cho rằng Hội đồng bảo an đã phớt lờ các cuộc tập trận quân sự nguy hiểm và gia tăng sức mạnh quân sự quá mức của liên quân Hàn-Mỹ nhắm vào Bắc Triều Tiên, mà lại đề cập tới việc thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm của Bình Nhưỡng để đối phó với các động thái quân sự của Seoul và Washington. Đây rõ ràng là "tiêu chuẩn kép".Một điều lố bịch nữa là sau khi cuộc họp của Hội đồng bảo an kết thúc, các nước Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc đã không thể che giấu được tâm trạng khó chịu, ra "tuyên bố chung" đáng kinh tởm. Em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un gọi đây là một cảnh tượng không thể không so sánh với việc "chó sủa vì sợ hãi".Bà Kim nhấn mạnh Chính phủ miền Bắc lên án mạnh mẽ các hành vi khiêu khích chính trị nghiêm trọng có thể đẩy tình thế bán đảo Hàn Quốc vào một cục diện khủng hoảng mới, xâm phạm tới quyền tự vệ của Bắc Triều Tiên với Mỹ và các thế lực theo Mỹ. Miền Bắc tuyệt đối không dung thứ và sẽ đối phó mạnh mẽ tới cùng với bất cứ ai cản trở nước này thực hiện quyền tự vệ nhằm bảo vệ cho sự an toàn của quốc gia.Kết thúc tuyên bố, Phó Chủ tịch Kim khẳng định dù Mỹ có dùng hành động tàn bạo đến đâu để buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ trang đi chăng nữa, thì cũng không thể ảnh hưởng tới quyền tự vệ của miền Bắc. Bà Kim cảnh cáo nếu Mỹ càng cố chấp với các hành vi đối địch thì sẽ phải đối diện với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng hơn.Ngày 21/11, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp công khai sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 vào ngày 18/11. Sau khi kết thúc cuộc họp, Đại sứ 14 nước tại Liên hợp quốc gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp đã ra tuyên bố chung, lên án động thái khiêu khích tên lửa của miền Bắc.Mặt khác, Đài châu Á tự do (RFA) ngày 23/11 (giờ địa phương) đưa tin cho biết trước tuyên bố chỉ trích Hội đồng bảo an của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, Phái đoàn đại diện Mỹ tại Liên hợp quốc lên tiếng phản đối và khẳng định các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ là diễn tập phòng vệ đã được thực hiện lâu nay, không uy hiếp tới miền Bắc.Trả lời phỏng vấn với đài RFA, cựu Cố vấn Nhà trắng về vấn đề châu Á Dennis Wilder cho biết không thể đánh đồng hai trường hợp giống nhau, bởi các cuộc tập trận truyền thống của liên quân Hàn-Mỹ vốn không nằm trong lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, mà các vụ phóng tên lửa đạn đạo trong khu vực gần Hàn Quốc và Nhật Bản của Bắc Triều Tiên mới là hành vi khiêu khích mang tính tấn công, bị Hội đồng bảo an cấm vận.