Thành phố Seoul cấp phép có điều kiện cho các hoạt động cổ vũ World Cup tại quảng trường Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 22/11 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban tư vấn quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn), quyết định cấp phép có điều kiện đối với đơn đăng ký của đoàn cổ động viên "Quỷ đỏ" về việc tổ chức các hoạt động cổ động đường phố, ủng hộ đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) Qatar 2022.Thành phố Seoul giải thích đã xem xét theo từng lĩnh vực đối với kế hoạch quản lý an toàn cho các hoạt động cổ động đường phố mà phía Quỷ đỏ đệ trình. Theo đó, thành phố đã cấp phép cho đoàn cổ động viên Quỷ đỏ với điều kiện là tuân thủ ý kiến của Ủy ban tư vấn quảng trường Gwanghwamun và kết quả thẩm định của chính quyền quận Jongno về việc đảm bảo an toàn vào khung giờ ban đêm, quản lý lộ trình di chuyển, và có các biện pháp ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp.Trước đó, chính quyền quận Jongno đã một lần trả lại bản kế hoạch quản lý an toàn mà phía Quỷ đỏ nộp lên do vẫn còn thiếu sót trong đối sách quản lý an toàn.Sau đó, phía Quỷ đỏ đã trình lại bản kế hoạch trong đó cam kết nâng số nhân lực đảm bảo an ninh từ hơn 150 người lên 340 người, để quản lý an toàn, phân tán đám đông.Quận Jongno đã thông qua bản kế hoạch với điều kiện là đảm bảo đường di chuyển cho xe cứu thương, ngăn ngừa tai nạn từ xe ô tô phát điện lưu động. Và chính quyền thành phố Seoul cuối cùng cũng đã phê duyệt kế hoạch của Quỷ đỏ.Người dân đang vô cùng háo hức và kỳ vọng trước sự kiện này, mặc dù cũng có không ít ý kiến lo ngại vì số lượng người tham gia cổ động có thể lên tới tối đa 10.000 người.Một người dân quận Seo thuộc thành phố Incheon cho biết vì World Cup không diễn ra thường niên, nên có thể tổ chức cổ động dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Tuy nhiên, một người dân đến từ thành phố Gwangmyeong ở tỉnh Gyeonggi lại bày tỏ lo ngại khi mà thảm họa giẫm đạp thương tâm tại khu phố Itaewon mới xảy ra cách đây không lâu.Trong thời gian diễn ra các sự kiện cổ động, thành phố Seoul sẽ tạm thời đóng cửa trạm xe buýt Hội quán văn hóa Sejong, tất cả các xe buýt sẽ không được phép dừng tại trạm này.Thời gian được phép tổ chức các hoạt động cổ vũ là từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm ngày 24/11, khi đội tuyển Hàn Quốc thi đấu với đội tuyển Uruguay; từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm ngày 28/11, ngày diễn ra trận đấu giữa tuyển quốc gia với Ghana; và từ lúc 8 giờ tối ngày 2/12 tới 2 giờ sáng ngày hôm sau, khi tuyển Hàn Quốc tranh tài với Bồ Đào Nha.Ngoài ra, tùy vào tình hình theo thời gian thực mà tàu điện ngầm sẽ có thể không dừng tại ga Gwanghwamun (tuyến số 5). Thành phố Seoul cũng sẽ tăng thêm các chuyến và kéo dài thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt và tàu điện ngầm vào thời điểm sau khi kết thúc các hoạt động cổ động đường phố. 4 ga tàu lân cận sẽ tăng gấp 4 lần nhân viên so với ngày thường để đảm bảo an toàn.