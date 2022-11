Washington nêu ra mối lo ngại về động thái khiêu khích tên lửa IBCM của Bình Nhưỡng với toàn thế giới

Photo : YONHAP News

Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh trong buổi họp báo trực tuyến ngày 22/11 (giờ địa phương) cho biết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp công khai để thảo luận về vấn đề phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên nhưng không thể đưa ra kết luận.Liên quan tới việc Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết về việc thảo luận lệnh trừng phạt bổ sung với miền Bắc, bà Sabrina Singh khẳng định Washington từ trước tới nay vẫn luôn lên tiếng mạnh mẽ đối với các hành vi gây bất ổn an ninh của Bình Nhưỡng. Mỹ sẽ tiếp tục làm sáng tỏ mối lo ngại này đối với toàn thế giới.Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Llyod Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có buổi hội đàm riêng bên lề Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng lần thứ 9 diễn ra tại Campuchia, thảo luận về các vấn đề nổi cộm, trong đó bao gồm các vụ phóng tên lửa ICBM của miền Bắc.Tại đây, Bộ trưởng Lloyd Austin đã bày tỏ lo ngại về các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, yêu cầu Bắc Kinh thực hiện triệt để các nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Mặc khác, Phó phát ngôn viên Sabrina Singh cũng cho biết Mỹ đang trao đổi chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm nâng cao năng lực tấn công phủ đầu, đối phó với mối uy hiếp ngày càng leo thang của Bắc Triều Tiên.