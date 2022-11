Ngoại trưởng Hàn Quốc và Kenya thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế, khai thác, năng lượng hạt nhân

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 22/11 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Kenya Alfred Mutua và thảo luận về phương án hợp tác song phương. Ngoại trưởng Mutua đang tháp tùng Tổng thống Kenya William Ruto trong chuyến thăm Hàn Quốc chính thức kéo dài đến ngày 24/11.Ông Park Jin cho biết chuyến thăm lần này của Tổng thống Kenya sau 32 năm sẽ là cơ hội thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 1964. Ngoại trưởng Park nhấn mạnh tầm quan trọng của Kenya, quốc gia chủ chốt trong kinh tế và hậu cần tại Đông Phi và cũng là đối tác quan trọng của Hàn Quốc trong lĩnh vực kinh tế, khai thác, minh chứng là nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã tiến vào thị trường này.Ông cũng bày tỏ mong đợi sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực đa dạng như kinh tế, khai thác, năng lượng nguyên tử, giao lưu nhân sự sẽ ngày tăng cường hơn trong tương lai.Về phần mình, Ngoại trưởng Mutua cũng khẳng định vai trò của Kenya là cửa ngõ quan quan trọng hướng ra châu Phi. Ông Mutua nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác kinh tế như tăng cường đầu tư của Hàn Quốc vào Kenya và hợp tác về các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, quốc phòng, giao lưu nhân sự giữa hai nước.Bộ trưởng Hàn Quốc cũng đánh giá cao Nairobi đã đóng vai trò chủ chốt trong việc giải quyết các tranh chấp và tái thiết sau xung đột tại châu Phi với tư cách là Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong suốt hai năm qua. Ông Park Jin cũng đã kêu gọi Kenya ủng hộ Hàn Quốc được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khóa 2024-2025, cũng như được đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới (World Expo) 2030 tại Busan.Cuối cùng, Ngoại trưởng Kenya đã bày tỏ lo ngại sâu sắc với tư cách Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về tình hình Bắc Triều Tiên đe dọa an ninh khu vực bằng cách liên tục phóng tên lửa ICBM trong những ngày qua, và nhất trí với Ngoại trưởng Hàn Quốc trong việc kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề này.