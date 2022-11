OECD giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 xuống 1,8%

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 22/11 công bố nội dung về triển vọng kinh tế, trong đó dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 sẽ là 1,8%, tức giảm 0,4% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 9. Như vậy, tiếp nối Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 10/11 vừa qua đã dự đoán chỉ số này là 1,8%, OECD lần này cũng hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế dưới mốc 2%.Từ trước đến nay, OECD chỉ hai lần dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc dưới mốc 2%. Đó là vào thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 (0,8%) và năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát (0,7%).Nguyên nhân được phân tích là mặc dù lượng tiêu thụ của người dân chủ yếu sử dụng dịch vụ một cách trực tiếp (mặt đối mặt) đã được cải thiện đáng kể, song xuất khẩu bị chững lại do nhu cầu chíp bán dẫn giảm và sự ảnh hưởng của chính sách phòng chống dịch "Zero COVID-19" của Trung Quốc, nước xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Tỷ lệ giá tiêu dùng cơ bản cũng đang tăng mạnh chủ yếu là giá dịch vụ, đồng thời giá tiêu dùng vẫn ở mức cao hơn mục tiêu của Chính phủ dù có dấu hiệu giảm từ tháng 7.Tổ chức này nhận định về mặt ngắn hạn, xuất khẩu vẫn sẽ chịu ảnh hưởng do nhu cầu chíp bán dẫn toàn cầu sẽ bị co hẹp, khiến ngành bán dẫn đang trên đà giảm. OECD còn lo ngại giá nhà ở sẽ được điều chỉnh vì gánh nặng nợ hộ gia đình và doanh nghiệp ngày càng lớn do lãi suất cao, và nguy cơ vỡ nợ của các doanh nghiệp ngày càng tăng cũng sẽ là yếu tố khiến tiêu dùng và đầu tư giảm.Trong khi đó, tỷ lệ giá tiêu dùng năm 2023 được dự đoán sẽ đạt 3,9%, tức tương tự như mức dự báo. Dịch vụ và chi phí công cộng có thể sẽ tạm thời đạt mức cao song sẽ dần giảm.OECD kêu gọi Hàn Quốc duy trì các chính sách thắt chặt tiền tệ tạm thời khi vật giá tiêu dùng ở mức cao và đưa ra các quy định tài chính để đối phó với tình hình dân số già hóa nhanh. Thêm vào đó, tổ chức này nhấn mạnh phải thúc đẩy phương án cải cách trợ cấp của Chính phủ theo hướng đảm bảo thu nhập tương đối khi về già và tình hình tài chính bền vững lâu dài.Trong năm 2022, kinh tế Hàn Quốc đã được dự đoán sẽ phát triển 2,7%. Mặt khác, OECD cũng đã dự đoán kinh tế thế giới sẽ phát triển 3,1% trong năm nay và 2,2% trong năm tới, sau đó sẽ dần phục hồi vào năm 2024 với 2,7%.Tỷ lệ giá tiêu dùng bình quân của các nước G20 được dự báo sẽ đạt 8,1% trong năm 2022 và 6% trong năm 2023.