Mức sinh của Hàn Quốc trong quý III thấp hơn 0,8 trẻ

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc đã công bố báo cáo về dân số tại Hàn Quốc vào tháng 9. Theo đó, số trẻ chào đời trong quý III năm 2022 là 64.085 trẻ, giảm 2.466 trẻ (3,7%) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số thấp nhất kể từ sau khi Hàn Quốc tiến hành thống kê liên quan vào năm 1981.Tổng tỷ suất sinh trong quý III (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đạt 0,79 trẻ, giảm 0,03 trẻ so với năm 2021. Đây là tổng tỷ suất sinh thấp nhất trong quý III kể từ sau năm 2009.Tính đến quý III, số trẻ chào đời được ghi nhận là 192.223 trẻ, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Do số trẻ chào đời thông thường càng giảm trong gian đoạn cuối năm, số trẻ chào đời năm nay có thể sẽ không vượt qua 250.000 trẻ.Mặt khác, số người tử vong trong quý III là 85.229 người, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người tử vong cao hơn số trẻ ra đời dẫn đến tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (sinh-tử) tiếp tục giữ đà âm trong vòng 35 tháng kể từ tháng 11/2019.Dân số trong tháng 9 năm nay giảm tự nhiên 7.313 người, từ tháng 1 đến tháng 9 là 86.775 người.Một quan chức Cục Thống kê giải thích bên cạnh dân số già, COVID-19 cũng là một yếu tố rủi ro khiến số người tử vong tiếp tục tăng.