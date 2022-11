Tổng thống Yoon Suk-yeol để ngỏ kế hoạch xúc tiến FTA với châu Phi

Photo : YONHAP News

Phát biểu chào mừng sự kiện "Đêm châu Phi" tổ chức tại một khách sạn ở Seoul tối ngày 23/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhận định châu Phi đang nổi lên là một vùng đất đầy cơ hội mới, nhưng hiện chỉ chiếm 1,3% tỷ trọng thương mại của Hàn Quốc. Do đó, Chính phủ Seoul sẽ xúc tiến Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-châu Phi, mở rộng nền tảng thương mại đôi bên cùng có lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào châu Phi."Đêm châu Phi" lần này là sự kiện quy tụ Đại sứ và người được chỉ định là Đại sứ của 31 nước châu Phi đóng tại Hàn Quốc, góp mặt cùng Tổng thống Kenya William Ruto. Đây cũng là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của một vị Tổng thống Kenya sau 32 năm sau chuyến thăm của cố Tổng thống Daniel arap Moi vào năm 1990.Tổng thống Yoon nhấn mạnh hợp tác với châu Phi là vô cùng quan trọng trong quá trình Chính phủ Hàn Quốc thực hiện tầm nhìn "quốc gia trụ cột toàn cầu", hy vọng Seoul sẽ là người đồng hành thực sự trên hành trình tăng trưởng của châu Phi. Ông Yoon cam kết trong nhiệm kỳ cầm quyền của mình, ông sẽ hỗ trợ để lục địa châu Phi phát triển và thịnh vượng.Bên cạnh xúc tiến FTA song phương, Chính phủ Hàn Quốc cũng để ngỏ sẽ mở rộng quy mô hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước châu Phi. Theo Tổng thống Yoon, mặc dù Seoul đã tăng gấp 10 lần vốn ODA cho châu Phi trong suốt 15 năm qua, song vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng quy mô viện trợ hiện tại vẫn chưa đủ. Hàn Quốc sẽ mở rộng một cách đột phá quy mô vốn ODA, lập dự án hợp tác phát triển theo kiểu Hàn Quốc trong đó chia sẻ những công nghệ và kinh nghiệm cho phía châu Phi.Tổng thống Yoon cũng công bố kế hoạch hỗ trợ chương trình bồi dưỡng nhân tài cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của châu Phi, tăng cường hợp tác ở lĩnh vực y tế, biến đổi khi hậu, người tị nạn và vấn nạn cướp biển.Để xúc tiến một cách hệ thống hợp tác giao lưu song phương, Diễn đàn cấp Bộ trưởng Hàn-châu Phi sẽ được nâng cấp lên thành cấp thượng đỉnh, tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-châu Phi tại Hàn Quốc trong năm 2024.Đáp lại, Tổng thống Ruto đánh giá Hàn Quốc không chỉ hỗ trợ cho riêng lẻ từng quốc gia châu Phi, mà đã trở thành một đối tác nhân đạo với châu Phi một cách tích cực nhất. Seoul đã liên tục hỗ trợ châu Phi từ năm 2006 thông qua đóng góp cho Ngân hàng phát triển và hợp tác phát triển song phương. Ông Ruto đánh giá Hàn Quốc sẽ có được nhiều lợi ích hơn nữa từ việc tăng cường đầu tư và giao thương với châu Phi, đồng thời gửi lời cảm ơn Seoul về kế hoạch xúc tiến FTA song phương.Trước đó, Tổng thống Yoon đã hội đàm với Tổng thống Ruto tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan vào chiều cùng ngày.Tại đây, lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá Kenya là một quốc gia hữu hảo truyền thống của Hàn Quốc, hai bên đã duy trì mối quan hệ hữu nghị lâu đời dưới ngọn cờ của chủ nghĩa dân chủ tự do kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương từ năm 1964. Kenya là cửa ngõ quan trọng, là trung tâm hậu cần, cũng là một trong những quốc gia hợp tác trọng tâm tại châu Phi, nơi nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đầu tư vào.Tổng thống Yoon đề nghị sự quan tâm của Kenya để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia vào các dự án năng lượng và công nghiệp quốc phòng của quốc gia châu Phi này. Seoul cũng cam kết sẽ đóng góp để cải thiện tình hình an ninh lương thực của Kenya thông qua hỗ trợ các giống lúa mới do Hàn Quốc phát triển.Về phần mình, Tổng thống Ruto bày tỏ sự quan tâm lớn về nhà máy điện nguyên tử, hy vọng được trao đổi với Hàn Quốc về lĩnh vực này. Ông cũng để ngỏ ý định việc áp dụng hệ thống giao thông của Hàn Quốc tại thủ đô Nairobi.