Hơn 40.000 người dân Hàn Quốc sẽ tập trung tại các địa điểm cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu trận mở màn World Cup

Photo : YONHAP News

10 giờ tối ngày 24/11 (giờ Hàn Quốc), đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sẽ thi đấu trận đầu tiên bảng H vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022. Đối thủ của Hàn Quốc là Uruguay, một đội tuyển mạnh đến từ Nam Mỹ.Dự kiến sẽ có hơn 40.000 người dân Hàn Quốc tham gia vào các sự kiện cổ vũ do chính quyền địa phương hoặc các trường học tổ chức tại 12 địa điểm trên toàn quốc. Trong đó, hai nơi có lượng người đông nhất là quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn) ở thủ đô Seoul ước tính sẽ tập trung 15.000 cổ động viên và sân vận động World Cup ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi ước tính tập trung tối đa 20.000 người. Con số hơn 40.000 người nói trên là chưa bao gồm các sự kiện được đoàn thể, doanh nghiệp tư nhân tổ chức riêng lẻ.Chính phủ Hàn Quốc đã lập đối sách an toàn bởi đây là sự kiện quy mô lớn đầu tiên được tổ chức sau thảm họa giẫm đạp ở Itaewon hồi cuối tháng 10.Chính quyền thành phố Seoul và phía Cơ quan Cảnh sát dự kiến sẽ tiến hành chia nhỏ các khu vực trên địa bàn thành phố để kiểm soát tình trạng đám đông tập trung quá đông.Cảnh sát đang xem xét phương án cấm phương tiện đi lại để người dân có thể cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trên đường phố, trong trường hợp số người tập trung vượt quá sức chứa tối đa của địa điểm tổ chức; đồng thời bố trí đầy đủ nhân lực cảnh sát và nhân lực chuyên trách về an toàn để duy trì trật tự.Trước đó, Cảnh sát công bố kế hoạch bố trí hơn 600 nhân lực tới quảng trường Gwanghwamun để duy trì trật tự, đảm bảo an toàn. Trung tâm cứu nạn khẩn cấp thành phố Seoul cùng ngày cũng công bố sẽ bổ sung thêm 54 nhân viên phòng cháy chữa cháy và xe cấp cứu 119 để đảm bảo an toàn cho các cổ động viên, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.