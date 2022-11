Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nâng tiếp 0,25% lãi suất cơ bản, lên 3,25%/năm

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp quyết định về lãi suất cơ bản cuối cùng trong năm 2022, diễn ra vào ngày 24/11, Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã quyết định nâng tiếp 0,25% lãi suất cơ bản.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử BOK nâng lãi suất 6 lần liên tiếp. Theo đó, lãi suất cơ bản của Hàn Quốc tăng lên thành 3,25%/năm. Chênh lệch lãi suất của Hàn Quốc với Mỹ được thu hẹp thành tối đa 0,75%. Lãi suất cơ bản của Mỹ hiện đang là 3,75-4%/năm.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giải thích quyết định nâng lãi suất nhằm ổn định giá tiêu dùng, trong bối cảnh giá tiêu dùng tháng 10 vừa qua tăng 5,7%, vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Tuy nhiên, BOK quyết định chỉ nâng 0,25% lãi suất do xét thấy tỷ giá hối đoái won-USD gần đây đang có chiều hướng giảm, thị trường ngoại hối được ổn định.Ngoài ra, BOK cũng đã cân nhắc tới việc thị trường vốn đang bất ổn do lãi suất trái phiếu liên quan tới đầu tư bất động sản tăng mạnh khiến giao dịch bị co hẹp. Thêm vào đó, kim ngạch xuất khẩu vẫn tiếp tục giảm, kéo đà tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc chậm lại.Ngân hàng trung ương dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 1,7% trong năm sau, thấp hơn so với dự báo đưa ra trước đó là 2,1%. Kể từ sau những năm 2000, chỉ có hai năm kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng ở ngưỡng 1%, đó là năm 2009 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Bên cạnh đó, BOK dự báo giá tiêu dùng sẽ tăng 3,6% trong năm sau, thấp hơn 0,1% so với dự báo trước đó.