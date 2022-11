Chính giới đạt nhất trí về việc lập Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Đại diện tại Quốc hội của các đảng cầm quyền và đảng đối lập tại Hàn Quốc ngày 23/11 đã đạt được nhất trí về việc lập Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân xảy ra thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon hồi cuối tháng 10 vừa qua.Chính giới đã bất ngờ đi đến thống nhất ý kiến về việc lập Ủy ban điều tra đặc biệt chỉ một ngày trước thềm cuộc họp toàn thể Quốc hội, nơi ba đảng đối lập tuyên bố sẽ thông qua kế hoạch điều trần tại Quốc hội.Tuy nhiên chỉ một ngày sau, phe cầm quyền và đối lập lại bất đồng ý kiến về việc có bao gồm Viện Kiểm sát tối cao vào đối tượng điều trần hay không. Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho rằng việc điều trần Viện Kiểm sát tối cao là không hợp lý, trong khi đảng Dân chủ đồng hành cho rằng nội dung này đã được Đại diện tại Quốc hội của các đảng nhất trí, nên giờ không thể lật lọng.Cuối cùng, trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 24/11, bản kế hoạch điều tra các cơ quan Nhà nước nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân xảy ra thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon đã được thông qua với 220 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 21 phiếu trắng.Như vậy, Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội sẽ bắt đầu hoạt động từ cùng ngày, trong ít nhất 45 ngày, tức cho tới 7/1 năm sau. Ủy ban điều tra đặc biệt gồm 18 người, do nghị sĩ 4 khóa của đảng đối lập Dân chủ đồng hành Woo Sang-ho làm Chủ tịch, cùng với các đại diện của chính đảng và các đảng nhỏ.Sau thời gian chuẩn bị như nộp tài liệu, Ủy ban có kế hoạch sẽ tiến hành nghe giải trình của các cơ quan, kiểm chứng tại hiện trường, tổ chức các phiên chất vấn ngay sau khi dự thảo ngân sách năm 2023 của Chính phủ được thông qua, dự kiến theo thời hạn luật định là ngày 2/12 tới.Chính giới cũng nhất trí sẽ quyết định về việc kéo dài thời gian điều trần tại cuộc họp toàn thể Quốc hội nếu công tác điều trần chưa đạt kết quả trong thời gian 45 ngày.Có 16 cơ quan thuộc đối tượng điều trần của Ủy ban điều tra đặc biệt gồm Văn phòng Thủ tướng, các bộ ngành liên quan như Bộ Hành chính và an toàn, Viện Kiểm sát tối cao, chính quyền thành phố Seoul, Cơ quan phòng cháy chữa cháy.Riêng những đơn vị thuộc Văn phòng Tổng thống là đối tượng gây tranh luận cho đến phút cuối cùng như Văn phòng theo dõi tình hình quốc gia và Trung tâm Quản lý khủng hoảng thuộc Văn phòng An ninh quốc gia sẽ nằm trong danh sách điều trần, còn Phòng cảnh vệ Tổng thống đã được loại khỏi.