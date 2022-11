Số việc làm hưởng lương trong quý II tại Hàn Quốc cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/11 công bố tài liệu cho biết trong quý II năm nay, số lượng việc làm hưởng lương trong nước đạt 20.205.000 việc làm, tăng 628.000 việc làm so với cùng kỳ năm trước, mức cao kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc có thống kê liên quan từ quý I/2018. Trong đó, có 2.818.000 việc làm mới, 2.190.000 việc làm bị biến mất.Số việc làm hưởng lương ở lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội tăng thêm 106.000 việc làm, mức tăng đã chững lại so với quý I. Lĩnh vực xây dựng tăng 102.000 việc làm. Phần lớn các lĩnh vực đều tăng nhẹ, trừ lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.Ngành chế tạo có tỷ trọng việc làm cao nhất trong toàn bộ ngành công nghiệp, với 4.237.000 việc làm hưởng lương, tăng 73.000 việc làm so với năm trước. Ngành điện tử, viễn thông tăng 19.000 việc làm, ngành thiết bị điện tăng 13.000 việc làm, ngành máy móc tăng 12.000 việc làm. Ngược lại, ngành dệt may giảm 2.000 việc làm, ngành in ấn giảm 1.000 việc làm.Xét theo giới tính, số việc làm dành cho nam giới tăng 262.000 việc làm, nữ giới tăng 366.000 việc làm. Số việc làm hưởng lương tăng ở mọi nhóm tuổi.