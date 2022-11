Hơn 26.000 người đổ về quảng trường Gwanghwamun cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu World Cup một cách trật tự, an toàn

Photo : YONHAP News

Theo ước tính của chính quyền thành phố Seoul và Cơ quan Cảnh sát công bố ngày 25/11, đã có hơn 26.000 người tập trung tại quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn), thủ đô Seoul, để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong trận đấu mở màn Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) Qatar 2022 trước đội tuyển Uruguay, diễn ra vào tối ngày hôm trước.Ban đầu, phía ban tổ chức là đoàn cổ động viên "Quỷ đỏ" dự đoán sẽ có hơn 8.000 người tham gia cổ vũ, nên đã chia quảng trường Gwanghwamun thành 5 khu vực nhỏ để phân tán số lượng cổ động viên. Tuy nhiên, người dân đã tập trung đông về quảng trường hơn dự kiến, khiến Cảnh sát phải nhanh chóng dỡ bỏ một phần các rào chắn, đồng thời chặn phương tiện trên đại lộ Sejong, phía Tây quảng trường để bố trí thêm chỗ cho người dân. Hàng trăm người dân không thể tiến vào khu vực bên trong quảng trường, đã đứng bên ngoài để theo dõi trận đấu từ xa.Cảnh sát đã dốc toàn lực để đảm bảo trật tự và an toàn trong suốt trận đấu. Tổng nhân lực kiểm soát an toàn trên đường phố của cả Cơ quan Cảnh sát, chính quyền thành phố Seoul và đoàn cổ động viên "Quỷ đỏ" lên tới hơn 1.400 người.Cảnh sát và các nhân lực hỗ trợ liên tục hướng dẫn dòng người tới cổ vũ bóng đá không được dừng lại mà phải di chuyển để tránh ùn tắc các lối đi. Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp quảng trường trước khi trận đấu bắt đầu, thời điểm người dân đổ về ngày một đông. Nhân lực của đoàn cổ động viên "Quỷ đỏ" cũng liên tục phát loa phóng thanh đề nghị người dân theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia một cách an toàn.Nhìn chung, tình hình trật tự được đảm bảo suốt trận đấu và sau khi kết thúc. Các cổ động viên cũng tích cực phối hợp duy trì khoảng cách, giữ trật tự, không chen lấn, không xảy ra tình huống nào nguy cấp.Mặt khác, một số thành viên thuộc đoàn cổ động viên "Quỷ đỏ" cũng đã vượt 7.000 km để "đốt cháy" sân vận động Thành phố giáo dục ở Al Rayyan, Qatar, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh Thái Cực. Nhiều cổ động viên còn mặc cả trang phục truyền thống Hàn Quốc tới cổ vũ. Chính tiếng hô vang khẩu hiệu "Đại Hàn Dân Quốc" của đoàn cổ động viên đã khiến các cầu thủ được tiếp thêm sức mạnh và động lực để thi đấu một cách ngoan cường, giành được một điểm cùng với đối thủ mạnh như Uruguay.