Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn dự thảo bổ nhiệm thẩm phán Tòa án tối cao Oh Seok-jun

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể ngày 24/11, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo bổ nhiệm ứng cử viên Thẩm phán Tòa án tối cao Oh Seok-jun, chấm dứt lỗ hổng thẩm phán đã kéo dài gần ba tháng. Như vậy, ông Oh là thẩm phán Tòa án tối cao đầu tiên được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.Ông Oh được Chánh án Toàn án tối cao Kim Myung-su tiến cử bổ nhiệm vào ngày 28/7, và đã hoàn tất phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội hồi cuối tháng 8. Tuy nhiên, dự thảo bổ nhiệm đã bị bảo lưu tại Quốc hội suốt 119 ngày, lâu nhất trong lịch sử.Phe đối lập phản đối việc bổ nhiệm ông Oh, lấy lý do rằng vào năm 2011, ông này từng ra phán quyết công nhận quyết định sa thải một tài xế xe buýt chỉ vì biển thủ 800 won (0,6 USD) là chính đáng. Ngoài ra, ông này từng hủy quyết định kỷ luật bãi nhiệm với một công tố viên nhận sự tiếp đãi trái phép từ một luật sư. Ngoài ra, dư luận còn dấy lên nghi ngờ ông Oh có mối quan hệ quen biết với Tổng thống Yoon Suk-yeol từ thời đại học.Do quy trình bổ nhiệm bị chậm trễ, vị trí thẩm phán Tòa án tối cao đã bị bỏ trống từ ngày 4/9 vừa qua sau khi thẩm phán Kim Jae-hyung kết thúc nhiệm kỳ. Tòa án tối cao Hàn Quốc hiện có tổng cộng 14 thẩm phán, phân chia phụ trách số lượng phán quyết rất lớn.Việc thiếu vắng một thẩm phán gần ba tháng không khỏi gây gánh nặng về công việc cho các thẩm phán khác, gây trở ngại tới quá trình đưa ra phán quyết các vụ án của Tòa án tối cao, trong đó có vụ việc nhạy cảm liên quan tới lệnh bán tài sản của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi (Nhật Bản) để bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.