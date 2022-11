Đảng đối lập tiếp tục gây sức ép yêu cầu Tổng thống bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng ngày 25/11, Đại diện đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-keun nhấn mạnh đã một tháng trôi qua sau thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon, Quốc hội Hàn Quốc không thể tiếp tục ngồi im nhìn chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol bảo vệ cho Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min.Ông Park tuyên bố nếu Tổng thống Yoon Suk-yeol không có biện pháp xử lý với Bộ trưởng Hành chính và an toàn cho tới hết ngày 28/11 thì Quốc hội sẽ đứng ra truy cứu trách nhiệm ông Lee về thảm họa Itaewon.Điều này mang ý nghĩa là đảng đối lập sẽ xúc tiến dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn tại Quốc hội nếu Tổng thống không bãi nhiệm ông này cho tới hết ngày 28/11.Đại diện Park nhấn mạnh người dân đều đồng tình rằng Bộ trưởng Lee là người chịu trách nhiệm chính cả về mặt pháp lý, đạo đức và chính trị trong thảm họa Itaewon. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy 70% người dân đồng tình bãi nhiệm ông Lee. Nếu Tổng thống Yoon thực lòng mong muốn làm sáng tỏ thảm họa thì phải bắt đầu bằng việc bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn thay vì chỉ đưa ra lời tuyên bố suông.Ông Park chỉ trích quá trình điều tra của Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia chỉ tập trung vào các quan chức phụ trách hiện trường, không hề "động chạm" tới những cán bộ cấp cao hơn. Bộ trưởng Lee Sang-min, người lẽ ra phải bị Cảnh sát điều tra, lại đang là người chỉ đạo, giám sát Cảnh sát.Đặc biệt, khi Ủy ban điều tra đặc biệt khám xét trụ sở Bộ Hành chính và an toàn lại bỏ qua văn phòng làm việc của Bộ trưởng Lee. Ông Park nhấn mạnh quá trình điều tra của Ủy ban đặc biệt càng cho thấy phải lập ra nhóm công tố viên đặc biệt để làm sáng tỏ tới cùng thảm họa Itaewon.