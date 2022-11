Tài xế vận tải hàng hóa Hàn Quốc đình công yêu cầu đảm bảo giá cước vận tải

Photo : YONHAP News

Công đoàn lao động vận tải hàng hóa thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã bắt đầu cuộc tổng đình công vô thời hạn từ 0 giờ ngày 24/11.Trong lễ khởi động đình công, các thành viên công đoàn đã đỗ xe tải vận chuyển hàng hóa thành một dãy, kêu gọi áp dụng “chế độ đảm bảo giá cước vận tải” vô thời hạn, mở rộng đối tượng áp dụng cho nhiều loại xe và mặt hàng. Chủ tịch Công đoàn lao động vận tải hàng hóa Lee Bong-joo nhấn mạnh người lao động ngành vận chuyển phải làm việc trên 12 tiếng mỗi ngày để trang trải cuộc sống, thậm chí đôi khi còn bên bờ vực sinh tử. Do đó, chế độ đảm bảo giá cước vận tải là giải pháp duy nhất có thể bảo hộ người lao động vận chuyển hàng hóa.Theo ước tính của công đoàn lao động vận tải hàng hóa, khoảng một nửa trong số 22.000 công đoàn viên, tức 11.000 người đã tham gia buổi lễ khởi động đình công, trong khi đó phía Chính phủ thống kê chỉ khoảng 9.600 người tham gia.Theo Bộ Địa chính và giao thông, nhiều khu vực không gặp trở ngại trong dịch vụ hậu cần vào ngày đầu tiên của cuộc đình công. Tính đến 5 giờ chiều ngày 24/11, tỷ lệ container hàng hóa nằm chờ tại 12 cảng trên toàn quốc là 64,2%, không khác với thường ngày là 64,5%. Tỷ lệ container hàng hóa nằm chờ là tỷ số của lượng container được lưu giữ thực tế so với lượng container có thể lưu giữ tại cảng.Lượng vận chuyển container tính từ 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều cùng ngày giảm 60% so với ngày thường, nhưng hiện chưa có thiệt hại đáng kể vì chủ các doanh nghiệp hàng hóa và vận tải đã vận chuyển hàng hóa trước khi bắt đầu đình công.Tuy nhiên, một số ngành đã chịu thiệt hại nặng nề như ngành xi măng, xây dựng, sắt thép do không thể xuất xưởng theo kế hoạch. Cụ thể chỉ 10.000 tấn xi măng đã xuất xưởng trong ngày đầu tiên của cuộc đình công, trong khi dự tính vốn là 200.000 tấn/ngày.6 tổ chức kinh tế tiêu biểu của Hàn Quốc như Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM), Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc (KITA) đã mở cuộc họp báo chung khẩn cấp cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ chồng chất như giá tiêu dùng, tỷ giá hối đoái và lãi suất leo thang, kêu gọi Công đoàn vận tải hàng hóa rút lại kế hoạch đình công và đốc thúc việc xóa bỏ hẳn "chế độ đảm bảo giá cước vận tải".