Hàn Quốc lên kế hoạch bố trí thêm giường bệnh, đối phó với tình huống 200.000 ca mắc COVID-19 mới một ngày

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Cho Kyoo-hong ngày 25/11 phát biểu số ca mắc COVID-19 nặng đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là người cao tuổi, nên cần thiết đối phó y tế một cách chặt chẽ.Theo Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, hệ số lây nhiễm COVID-19 trong tuần thứ ba tháng 11 là 1,1, 5 tuần liên tiếp lớn hơn 1. Trong tuần trước, số ca nặng tăng 16% so với một tuần trước đó, trong đó 90% là người trên 60 tuổi.Chính phủ Hàn Quốc nhận định trong làn sóng lây nhiễm mới vào mùa đông năm nay, số ca mắc mới có thể dao động từ 50.000 ca tới tối đa 200.000 ca/ngày, nên cần lập đối sách một cách phù hợp.Chính phủ sẽ bố trí thêm giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng tại các bệnh viện có năng lực điều trị hàng đầu, nỗ lực đảm bảo giường bệnh đủ để đối phó với tối đa 200.000 ca mắc mới/ngày. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, như kéo dài thời gian tư vấn, khám chữa bệnh vào buổi tối, ngày nghỉ; tăng cường trao đổi thông tin về giường bệnh giữa cơ quan y tế và chính quyền địa phương để hỗ trợ bệnh nhân nặng nhập viện kịp thời.Với các cơ sở dễ xảy ra lây nhiễm tập thể như bệnh viện điều dưỡng, Chính phủ sẽ gia hạn thời gian hoạt động của các nhóm chuyên trách tiêm chủng, khám chữa bệnh tận nơi cho tới hết tháng 1 năm sau, đồng thời xem xét phương án hỗ trợ cho những cơ sở có tỷ lệ tiêm phòng cao. Cơ quan phòng dịch sẽ theo dõi sát sao xu hướng gia tăng ca mắc mới và tình hình phát sinh dịch bệnh ở các cơ sở dễ lây nhiễm để siết chặt quy tắc phòng dịch trong trường hợp cần thiết.Chính phủ cũng đề ra phương án mở rộng nguồn cung, điều chỉnh đơn giá thuốc nhằm ổn định cung cầu thuốc cảm cúm, đối phó với tình huống bùng phát mạnh đồng thời cả dịch COVID-19 và cúm mùa trong mùa đông năm nay.Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 25/11, Hàn Quốc ghi nhận 53.698 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 4.000 ca so với một tuần trước, giảm 800 ca so với hai tuần trước, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 50.000 ca.Mặc dù xu hướng tăng ca mắc mới đã chững lại, nhưng số ca nặng và tử vong vẫn ở ngưỡng cao. Số ca nặng tăng thêm 16 ca, thành 453 ca, 7 ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca. Số ca tử vong tăng thêm 55 ca, nâng tổng ca tử vong từ đầu dịch là 30.278 ca.