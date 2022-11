Tàu chở dầu bị hải tặc bắt cóc trên vịnh Guinea sẽ được lai dắt về cảng của Bờ Biển Ngà

Photo : KBS News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tàu chở dầu B Ocean bị hải tặc bắt giữ trên vùng biển gần vịnh Guinea (Tây Phi) và thả tự do vào ngày 25/11 vừa qua đã bị hỏng động cơ trong quá trình hải tặc chiếm giữ tàu, nên không thể tự chạy bình thường.Quan chức trên cho biết Hải quân của nước lân cận đã lên tàu và xác nhận toàn bộ thủy thủ đoàn vẫn an toàn, trong đó có cả hai công dân Hàn Quốc. Quốc gia lân cận sẽ bố trí tàu lai dắt để hỗ trợ cho quá trình di chuyển của tàu B Ocean. Dự kiến tàu sẽ tới được cảng Abidjan của Bờ Biển Ngà vào ngày 30/11, thay vì là ngày 27/11 như dự kiến ban đầu.Tàu B Ocean treo cờ Quần đảo Marshall gồm thuyền trưởng và máy trưởng là người Hàn Quốc, cùng 17 thuyền viên người Indonesia. Tàu bị mất liên lạc vào lúc 7 giờ sáng ngày 24/11 (giờ Hàn Quốc) ở vị trí cách Bờ Biển Ngà 200 hải lý về phía Nam. Đây là khu vực từng xảy ra vụ cướp biển tương tự vào hồi tháng 1 năm nay. Tới 11 giờ 55 phút trưa ngày 25/11, các thuyền viên trên tàu được xác định vẫn an toàn.