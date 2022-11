Hơn 70% giới công sở Hàn Quốc cho rằng xã hội Hàn Quốc tồn tại phân biệt giới tính trong nhận thức chung của xã hội

Photo : YONHAP News

Tổ chức dân sự mang tên "Gabjil 119" chuyên tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người lao động bị đối xử bất công tại nơi làm việc ngày 27/11 công bố kết quả khảo sát tiến hành với 1.000 nhân viên văn phòng trên 19 tuổi toàn quốc từ ngày 14-21/10 vừa qua. Kết quả là có 74,6% cho rằng trong xã hội Hàn Quốc vẫn đang tồn tại sự phân biệt giới tính mang tính cơ cấu. Tỷ lệ câu trả lời này ở nữ giới là 86,3%, nam giới là 65,8%.Theo giải thích của tổ chức này, sự phân biệt giới tính mang tính cơ cấu nghĩa là sự phân biệt đối xử không chỉ dừng lại ở hành vi lệch chuẩn của một cá nhân, mà xuất phát từ nhận thức chung trong xã hội, thể chế pháp luật. Điều này thể hiện qua định kiến đối với người phụ nữ trong quá trình tuyển dụng, thăng tiến, nhận thức xem nhẹ tội phạm tình dục.Tổ chức dân sự này cho biết thực trạng về phân biệt giới tính ở nơi công sở hoàn toàn khác với lời tuyên bố của Tổng thống Yoon Suk-yeol khi còn là ứng cử viên Tổng thống, cho rằng "xã hội Hàn Quốc không có sự phân biệt giới tính mang tính cơ cấu". Tổ chức này lưu ý tới một điểm là hai phần ba nam giới tham gia cuộc khảo sát trên cũng đồng tình rằng tồn tại sự phân biệt giới tính mang tính cơ cấu trong xã hội Hàn Quốc.62,2% người được hỏi cho rằng xã hội Hàn Quốc không phải là một xã hội an toàn đối với người yếu thế như phụ nữ hay người thiểu số về tính dục (LGBT). 50% cho rằng lý do là bởi nhận thức trong xã hội vẫn còn xem nhẹ các hành vi đeo bám, quấy rối tình dục.Tổ chức trên hối thúc Chính phủ và các doanh nghiệp phải tiếp tục nỗ lực để cải thiện tình trạng phân biệt giới tính nơi công sở. Tổ chức này cũng chỉ trích việc Chính phủ xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình, yêu cầu lập đối sách phòng ngừa phân biệt giới tính mang tính cơ cấu, xây dựng một xã hội an toàn cho người yếu thế. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần kiểm tra về văn hóa tổ chức, có biện pháp cải tiến, phòng ngừa tình trạng phân biệt giới tính.