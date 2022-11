Hàn Quốc nâng cảnh báo tình hình vận tải hàng hóa đường bộ lên mức nghiêm trọng

Photo : YONHAP News

Trong ngày 28/11, ngày đình công thứ 5 của Công đoàn vận tải hàng hóa, Chính phủ Hàn Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử nâng mức cảnh báo tình hình vận tải hàng hóa đường bộ lên mức "nghiêm trọng".Chính phủ giải thích cuộc đình công từ chối vận chuyển hàng hóa đã lan rộng trên toàn quốc, gây trở ngại tới hoạt động vận tải như tại cảng biển.Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc nâng cấp hệ thống đối phó lên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, một cơ chế đối phó chung liên ngành.Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min khẳng định sẽ đối phó một cách quyết liệt, không khoan nhượng, theo đúng nguyên tắc và pháp luật với cuộc đình công của Công đoàn vận tải hàng hóa.Ông Lee cũng để ngỏ khả năng ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc; đồng thời thiết lập hệ thống đối phó nhanh của Cơ quan Cảnh sát, nhằm bảo vệ các hoạt động vận tải hàng hóa bình thường.Trong cuộc họp Nội các ngày 29/11, Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ xem xét việc ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc. Theo quy định, lệnh này có thể được ban trong trường hợp có lý do thỏa đáng để lo ngại về một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đe dọa tới kinh tế quốc gia. Lệnh sẽ được xem xét trong cuộc họp Nội các, và được Bộ trưởng Hành chính và an toàn ban bố. Nếu người lao động không tuân theo sẽ có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí là phạt tù.Về điều này, Công đoàn vận tải hàng hóa Hàn Quốc lấy làm tiếc vì Chính phủ đề cập tới việc ban lệnh cưỡng chế thay vì đối thoại.