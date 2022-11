Cuộc đua tiết kiệm năng lượng của các trung tâm thương mại Hàn Quốc dịp cuối năm

Photo : YONHAP News

Cứ tới dịp cuối năm là các trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thủ đô Seoul lại sáng rực trong ánh đèn. Tuy nhiên, trong năm nay đã có một số sự thay đổi. Các trung tâm thương mại tập trung hơn vào việc tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn sau thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon hồi cuối tháng 10.Sau khi mặt trời lặn, phần tường ngoài của trung tâm thương mại Shinsegae ở thủ đô Seoul biến thành một màn hình siêu lớn chiếu những hình ảnh sinh động đầy màu sắc chủ đề cuối năm, khiến người dân thủ đô hết sức hào hứng và thích thú. Độ phân giải của màn hình này cao gấp đôi so với thông thường, kích thước cũng lớn hơn, nhưng ngược lại, chi phí vận hành lại giảm hơn so với trước.Một quan chức của trung tâm thương mại Shinsegae cho biết trong năm nay, đơn vị này đã tích cực tham gia vào mô hình kinh doanh "Môi trường, xã hội và quản trị" (ESG) bằng việc tái sử dụng tối đa 70% tài nguyên, như các chíp đèn LED hiệu suất cao hay tái sử dụng lại các khung treo bóng đèn cũ.Một số trung tâm thương mại khác như Lotte thì rút ngắn thời gian bật đèn. Chỉ cần tắt bóng đèn sớm hơn 1 tiếng rưỡi trong một tháng là sẽ có thể mang lại hiệu quả tương tự việc trồng hơn 50 gốc cây thông. Một quan chức của trung tâm này cho biết đã sử dụng bóng đèn LED có thể tiết kiệm tối đa 80% điện năng so với thông thường, đồng thời rút ngắn thời gian bật đèn để tập trung vào việc tiết kiệm năng lượng.Một số trung tâm thương mại khác thì lựa chọn chiếu sáng tự nhiên thay cho bóng đèn điện.Trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao do giá dầu quốc tế tăng, các trung tâm thương mại trong nước phải tập trung cắt giảm năng lượng, nhưng vẫn phải trang trí thật lộng lẫy để thu hút khách hàng. Sau đại dịch COVID-19, người tiêu dùng đã quen với việc mua sắm trực tuyến, nên việc cung cấp cho người tiêu dùng một trải nghiệm khác biệt là điều ngày càng trở nên quan trọng trong lĩnh vực mua sắm trực tiếp truyền thống. Đây cũng chính là lý do mà các trung tâm thương mại phải dốc toàn lực để trưng bày, trang trí không gian mỗi dịp đặc biệt.Năm nay, nhiều doanh nghiệp còn bố trí thêm nhân viên phụ trách an toàn, hay áp dụng chế độ phát phiếu chờ để kiểm soát đám đông sau thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon.