Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong bài trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 29/11 tuyên bố Bắc Triều Tiên sẽ phải hứng chịu sự đối phó chung chưa từng có từ trước tới nay, nếu nước này thực hiện vụ thử hạt nhân mới.Tổng thống Yoon đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh miền Bắc gần đây liên tục khiêu khích, làm dấy lên lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ 7.Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc được phân tích là nhằm thể hiện quyết tâm sẽ đối phó mạnh mẽ dựa trên mối quan hệ với các nước hữu hảo như Mỹ trong trường hợp khủng hoảng an ninh trên bán đảo Hàn Quốc leo thang vì động thái thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên.Lãnh đạo Hàn Quốc nhận định chính sách với miền Bắc và sự đối phó của cộng đồng quốc tế trong suốt 30 năm qua thiếu tính nhất quán, do đó các nước cần phải đoàn kết và phối hợp để đối phó với Bình Nhưỡng.Liên quan tới việc Bình Nhưỡng liên tục thị uy sức mạnh vũ trang bằng các vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), ông Yoon cho rằng Trung Quốc có thể phát huy tầm ảnh hưởng buộc miền Bắc dừng phát triển vũ khí, và Bắc Kinh cần phải làm điều này.Theo Tổng thống Yoon, Bắc Kinh sẽ được lợi nếu nỗ lực hết sức trong việc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng. Trước đó, trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn diễn ra tại Bali (Indonesia) ngày 15/11 vừa qua, ông Yoon từng đề nghị vai trò tích cực và mang tính xây dựng của Bắc Kinh với tư cách là một nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trước tình hình mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng ngày một dâng cao.Reuters cho biết Tổng thống Yoon nhấn mạnh nếu như Trung Quốc không làm đúng trách nhiệm là một nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an, thì liên quân Hàn-Mỹ sẽ bố trí tăng cường các tài sản chiến lược quân sự trong khu vực. Tuy nhiên, ông Yoon bày tỏ không kỳ vọng sẽ có sự thay đổi về quy mô quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, hiện đang ở mức 28.500 binh lính.Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sulivan ngày 11/11 (giờ địa phương), trước thềm hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung, từng cho biết Tổng thống Biden đề nghị Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện vai trò xây dựng để miền Bắc dừng các hành động khiêu khích, nếu không Mỹ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc gia tăng năng lực quân sự trong khu vực Đông Bắc Á.Mặt khác, liên quan tới mối quan hệ căng thẳng liên tục giữa Trung Quốc với Đài Loan, Tổng thống Yoon trong bài phỏng vấn với Reuters lần này đã bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ với bất kỳ hành động đơn phương nào làm thay đổi tình hình hiện tại của Đài Loan. Quân đội Hàn Quốc sẽ theo dõi tổng thể tình hình an ninh, nhưng mối quan tâm trực tiếp của Hàn Quốc chính là việc miền Bắc lợi dùng tình hình mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Đài Loan để thực hiện các hành động quân sự.