Photo : YONHAP News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby trong buổi họp báo ngày 28/11 (giờ địa phương) đã nhấn mạnh đến việc sẽ đối phó mạnh mẽ với các động thái uy hiếp của Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un công khai con gái thứ hai của mình trong vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gần đây.Giải thích về bối cảnh Chủ tịch Kim công bố hình ảnh con gái của mình, ông John Kirby trả lời sẽ không bàn về cách nuôi dạy con cái của nhà lãnh đạo miền Bắc. Nhưng nói một cách nghiêm túc, chính ông Kim đang liên tục đẩy cao năng lực quân sự, gây bất ổn không chỉ cho bán đảo Hàn Quốc mà cho cả toàn khu vực.Điều phối viên Kirby khẳng định Mỹ đang xem đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, và đó cũng là lý do mà Washington đang cải thiện năng lực thu thập thông tin, đồng thời tích cực hợp tác song phương và ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản, thể hiện qua các cuộc hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo hai nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) gần đây. Ông Kirby cho rằng Bình Nhưỡng đang buộc Washington phải thực hiện các cam kết về an ninh quan trọng để giúp phòng vệ cho Seoul và Tokyo.Về khả năng miền Bắc tiến hành thử hạt nhân, Điều phối viên Kirby tái xác nhận lập trường của Mỹ rằng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có thể thực hiện vụ thử hạt nhân mới bất cứ lúc nào.