Bộ Tư pháp dẫn độ nghi phạm giết con giấu trong vali cho cơ quan chức năng New Zealand

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc tối ngày 28/11 đã dẫn độ nghi phạm họ Lee và các chứng cứ thu thập được cho cơ quan chức năng của New Zealand tại sân bay quốc tế Incheon.Cảnh sát New Zealand đã bắt tay vào công tác điều tra sau khi nhận được khai báo phát hiện thi thể hai trẻ em có dấu hiệu bị giết hại rồi giấu trong chiếc vali du lịch được bán đấu giá vào tháng 8 năm nay.Cảnh sát đã xác định thủ phạm khả nghi nhất chính là mẹ của hai nạn nhân, nên đã tiến hành truy tìm tung tích y. Nghi phạm họ Lee trên đã di cư và nhập quốc tịch New Zealand, bị cáo buộc đã giết hai người con ruột và cho vào vali tại thành phố Auckland của New Zealand vào khoảng năm 2018. Sau đó, y đã bỏ trốn về Hàn Quốc và bị bắt tại một căn hộ chung cư ở thành phố Ulsan vào tháng 9 vừa qua.Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã nhận được đơn yêu cầu dẫn độ đối với nghi phạm họ Lee từ Chính phủ New Zealand. Viện Kiểm sát tối cao Seoul đã ban lệnh đề nghị thẩm định dẫn độ, và Tòa án đã cấp phép dẫn độ tội phạm vào ngày 11/11.Nghi phạm họ Lee sẽ trình diện tại tòa án địa phương phía Nam thành phố thành phố Auckland, New Zealand vào ngày 30/11 (giờ địa phương).