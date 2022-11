Công đoàn vận tải hàng hóa phản đối quyết liệt lệnh cưỡng chế của Chính phủ

Photo : YONHAP News

Lúc 10 giờ sáng ngày 29/11, Công đoàn vận tải hàng hóa Hàn Quốc đã tổ chức buổi họp báo phía trước Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul, lên án việc Chính phủ ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc vào cùng ngày.Phía công đoàn cho rằng Chính phủ Hàn Quốc đang quy kết cuộc đình công hợp pháp của người lao động là hành vi từ chối vận chuyển hàng hóa tập thể, cưỡng chế người lao động tự do quay trở lại làm việc, xâm hại tới quyền cơ bản của người lao động được quy định trong Hiến pháp. Quyết định này của Chính phủ đã đi ngược lại Hiến pháp, vi phạm công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).Công đoàn vận tải hàng hóa tuyên bố sẽ tập kết tại 16 địa điểm trên toàn quốc, trong đó ban lãnh đạo sẽ tiến hành cạo đầu tập thể để phản đối lệnh cưỡng chế của Chính phủ. Công đoàn tuyên bố sẽ không khuất phục sự đàn áp của Chính phủ.Trước đó, Bộ Địa chính và giao thông và phía công đoàn đã tiến hành đàm phán trong vòng gần hai tiếng vào chiều ngày 28/11, nhưng không đạt được thỏa thuận.Cuộc đình công của phía công đoàn đang ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất trên toàn quốc. Hiện tại, 132 nhà máy bê tông tươi trên toàn quốc đã phải dừng hoạt động. Các nhà máy còn lại cũng sắp sửa hết lượng xi măng dự trữ, dự kiến sẽ sớm phải dừng hoạt động. Hoạt động cung cấp xi măng trên toàn quốc phần lớn bị đình trệ, lượng bê tông tươi mỗi ngày giảm xuống còn một phần bảy so với thông thường.Lượng vận tải hàng hóa tại cảng biển cũng giảm mạnh. Lưu lượng container vận chuyển ra vào tại 12 cảng biển trên toàn quốc tính tới 5 giờ chiều ngày 28/11 chỉ đạt bằng 33% so với thông thường.