Hàn Quốc xem xét nhập thuốc điều trị COVID-19 do doanh nghiệp Hàn-Nhật đồng phát triển

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Peck Kyong-ran ngày 28/11 cho biết cơ quan này đang xem xét về việc nhập thuốc điều trị COVID-19 mang tên "Xocova" do công ty dược phẩm Ildong của Hàn Quốc và công ty dược phẩm Shionogi của Nhật Bản đồng phát triển.KDCA sẽ tiến hành xem xét kỹ càng kết quả thử nghiệm lâm sàng của thuốc, đồng thời thu thập ý kiến tư vấn của giới chuyên gia lâm sàng, để quyết định có đề nghị Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) phê chuẩn sử dụng khẩn cấp loại thuốc điều trị này hay không.Trước đó, Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản ngày 22/11 vừa qua đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp thuốc Xocova. Loại thuốc này được đánh giá là có hiệu quả trong việc cải thiện các triệu chứng của COVID-19.Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc công bố tính đến 0 giờ ngày 29/11, Hàn Quốc ghi nhận 71.476 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 84 ca nhập ngoại.Số ca mắc mới cùng ngày tăng tới hơn 49.000 ca so với ngày hôm trước, nhưng điều này là do số ca mắc mới thường giảm mạnh vào thứ Hai vì số mẫu xét nghiệm vào cuối tuần giảm. Nếu so với thứ Ba một tuần trước thì số ca mắc mới đang duy trì đà giảm ngày thứ hai liên tiếp.Tuy nhiên, số ca nặng vẫn ở mức cao là 491 ca, duy trì ở ngưỡng 400 ca ngày thứ 11 liên tiếp. Số ca tử vong tăng thêm 41 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 30.454 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Tính tới 5 giờ chiều ngày 28/11, công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng đạt 33,3%.