Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án bắt giam cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 29/11 đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon, người bị cáo buộc tội danh lạm dụng chức quyền, cản trở người khác thực hiện quyền lợi, soạn thảo công văn giả trong vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây năm 2020.Viện Kiểm sát nghi ngờ tại cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan diễn ra tại Phủ Tổng thống vào lúc 1 giờ sáng ngày 23/9/2020, một ngày sau khi công chức Bộ Hải dương bị bắn chết, cựu Chánh Văn phòng Suh đã vội vàng ra kết luận công chức này đào tẩu, đồng thời ra chỉ thị xóa báo cáo của gián điệp có nội dung mâu thuẫn với kết luận này.Viện Kiểm sát đã tiến hành thẩm vấn ông Suh về quá trình ông này ra kết luận công chức Bộ Hải dương và thủy sản đào tẩu, và quá trình ra chỉ thị xóa báo cáo.Về phần mình, ông Suh vẫn một mực phủ nhận mọi nghi ngờ. Cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia đã khai rằng trong cuộc họp trên, ông chỉ nhấn mạnh về vấn đề bảo mật, không hề ra chỉ thị xóa báo cáo của gián điệp.Tại buổi họp báo tổ chức tại Quốc hội vào tháng trước, ông Suh cũng khẳng định bản thân mình không hề ra chỉ thị xóa tài liệu; đồng thời chỉ trích quá trình điều tra vô lý của Viện Kiểm sát là một đòn trả đũa chính trị.Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook cũng khẳng định bản thân mình chỉ ra chỉ thị về việc hạn chế quyền tiếp cận tài liệu, chứ không ra chỉ thị xóa báo cáo của gián điệp, nhưng đây không phải là sự can thiệp trên phương diện Văn phòng an ninh quốc gia.Viện Kiểm sát dự kiến sẽ tiếp tục điều tra những người liên quan trong vụ án này, tùy theo quyết định bắt giam của Tòa án.