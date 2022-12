Bộ trưởng Thống nhất Kwon Young-se thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se ngày 29/11 đã lần đầu tới thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm sau khi nhậm chức.Ông Kwon giải thích đã quyết định thăm Bàn Môn Điếm với hy vọng chuyến thăm này sẽ là một làn gió ấm áp trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang "đóng băng" hiện nay, sau khi miền Bắc liên tiếp khiêu khích tên lửa, đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.Bộ trưởng nhấn mạnh các vấn đề nổi cộm trong quan hệ liên Triều chỉ có thể giải quyết từng giai đoạn thông qua đối thoại, qua đó một lần nữa hối thúc Bắc Triều Tiên đối thoại.Ông Kwon cho biết Bàn Môn Điếm từng là địa điểm của chiến tranh và đối đầu, nơi hai miền Nam-Bắc ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên. Sau đó, nơi này đã trở thành một không gian đối thoại và hòa giải. Bắt đầu từ cuộc gặp của Hội chữ thập đỏ liên Triều vào năm 1971, tới nay tại Bàn Môn Điếm đã diễn ra hơn 370 cuộc hội đàm liên Triều, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018. Mặc dù quan hệ Nam-Bắc lại đang rơi vào căng thẳng tột độ, nhưng tùy theo hành động của đôi bên mà tương lai của Bàn Môn Điếm có thể sẽ khác đi.Bộ trưởng Kwon nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc không hề có ý định thù địch với miền Bắc, cũng như không hề theo đuổi thống nhất trong đó xóa bỏ thể chế Bắc Triều Tiên tương tự như các đời Chính phủ tiền nhiệm. Tuy nhiên, Seoul tuyệt đối không chấp nhận bất cứ động thái khiêu khích, uy hiếp hạt nhân nào của Bình Nhưỡng.Bộ trưởng nhấn mạnh việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân, tên lửa, khiêu khích như hiện nay sẽ chỉ làm nước này gặp khó khăn hơn trong việc đạt được sự thịnh vượng, thậm chí cả việc duy trì sự an toàn cho thể chế. Ông Kwon kêu gọi lãnh đạo miền Bắc dừng khiêu khích tên lửa, hạt nhân và quay lại đối thoại.Trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Thống nhất đã đi quanh một vòng Bàn Môn Điếm, thăm Tiểu đoàn quân cảnh vệ Khu vực an ninh chung (JSA), trạm gác số 3, cầu đi bộ, Ngôi nhà Tự do và Ngôi nhà Hòa bình.Trong thời gian ông Kwon thăm Bàn Môn Điếm, không phát hiện thấy quân đội Bắc Triều Tiên bên trong khu vực của miền Bắc ở Bàn Môn Điếm, chẳng hạn như Lầu gác Bàn Môn .