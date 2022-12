Photo : YONHAP News

Tham dự buổi tọa đàm do Trung tâm Wilson, một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước có trụ sở tại Washington tổ chức vào ngày 29/11 (giờ địa phương), tân Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực Đông Á-châu Đại Dương thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) Edgard Kagan nhấn mạnh ở lập trường của Hàn Quốc, thương mại với Trung Quốc là hết sức quan trọng. Washington cho rằng Seoul có thể thiết lập song song cả quan hệ với Bắc Kinh và quan hệ đồng minh chặt chẽ với Mỹ trong quỹ đạo cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng sâu sắc hơn hiện nay.Phát biểu trên cho thấy Mỹ cho rằng Hàn Quốc vẫn có thể duy trì được quan hệ hữu nghị với Trung Quốc song song với quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc để giải quyết các vấn đề nổi cộm về hợp tác kinh tế, công nghệ.Ông Kagan cho rằng Hàn Quốc nên làm rõ lập trường của mình trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, điều này sẽ giúp ích cho việc duy trì một mối quan hệ hiệu quả với Trung Quốc. Quan chức này nhấn mạnh Mỹ không coi quan hệ Hàn-Trung, Hàn-Mỹ là một trò chơi lựa chọn "một mất một còn". Ngoài ra, Washington cũng không mong muốn gây sức ép khiến Seoul phải lựa chọn làm điều đi ngược lại lợi ích quốc gia.Tuy nhiên, ông này cũng chỉ ra rằng mối lo lắng của Hàn Quốc sẽ ngày càng một lớn hơn do các động thái uy hiếp từ Bắc Triều Tiên, quan hệ Trung-Triều. Miền Bắc sẽ có thể trở thành biến số trong quan hệ Hàn-Trung, nhất là trong bối cảnh nước này liên tiếp khiêu khích tên lửa và đặc biệt có thể thử hạt nhân như tuyên bố. Ông Kagan cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá đắt nếu tiến hành thử hạt nhân.Mặt khác, quan chức Hội đồng an ninh quốc Nhà Trắng cũng cho biết Washington đang tìm kiếm giải pháp về vấn đề trợ cấp xe ô tô điện của Hàn Quốc trong Luật giảm lạm phát của Mỹ. Tuy nhiên, ông Kagan nhấn mạnh một thực tế là các doanh nghiệp Hàn Quốc được hưởng lợi nhiều nhất từ các dự án lớn liên quan tới nỗ lực cắt giảm khí thải carbon của Mỹ.