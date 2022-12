Bế mạc Hội nghị cấp cao Chương trình nghị sự An ninh y tế toàn cầu 2022 tại Seoul

Photo : YONHAP News

Hội nghị cấp cao Chương trình nghị sự An ninh y tế toàn cầu (GHSA) lần thứ 7 được tổ chức tại Seoul từ ngày 28/11 và đã bế mạc vào ngày 30/11.Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày cho biết 27 quốc gia, 10 tổ chức quốc tế, đại diện 20 Đại sứ quán đã tiến hành thảo luận về quá khứ và tương lai của GHSA, công bố "Tuyên bố Seoul mới".GHSA là một cơ chế hợp tác quốc tế ở lĩnh vực an ninh y tế, đặt mục tiêu là tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện và đối phó với bệnh truyền nhiễm; nâng cao thứ tự ưu tiên về an ninh y tế toàn cầu của lãnh đạo các quốc gia; đẩy mạnh hợp tác theo từng lĩnh vực.GHSA được ra mắt vào năm 2014 sau khi được Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) phê chuẩn, trong bối cảnh khủng bố sinh học, bệnh truyền nhiễm virus chủng mới và vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh nổi lên như những mối đe dọa an ninh quốc gia. Hiện tại, có 71 quốc gia như Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, 10 tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ đang tham gia cơ chế này.Đây là hội nghị GHSA đầu tiên được tổ chức trực tiếp kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19. Hội nghị đã tiến hành đánh giá về tình hình hoạt động trong thời gian qua; thông qua "Tuyên bố Seoul mới" đề ra lĩnh vực mà các nước cần tập trung nguồn lực trong tương lai; gia hạn thời gian hoạt động của GHSA nhiệm kỳ thứ ba (2024-2028); xúc tiến thành lập Văn phòng điều phối an ninh y tế toàn cầu (GHS) tại Seoul để hỗ trợ kế hoạch hành động.Thông qua việc tổ chức hội nghị lần thứ 7 và xúc tiến lập văn phòng điều phối GHS tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng sẽ đóng vai trò trọng tâm trong hệ thống an ninh y tế toàn cầu thời gian tới.