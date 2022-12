Người dân Hàn Quốc đón đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông 2022

Photo : YONHAP News

Đêm ngày 29/11, tại thủ đô Seoul và thành phố Incheon đã đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay do nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm, muộn hơn năm ngoái 19 ngày, và muộn hơn mọi năm 9 ngày. Vùng núi trên đảo Jeju cũng phủ trắng trong đợt tuyết đầu mùa.Đợt không khí lạnh tiến sâu vào đất liền Hàn Quốc lúc nửa đêm, khiến nhiệt độ sáng ngày 30/11 ở thủ đô Seo​ul đã rơi xuống -6,9 độ C. Nhiệt độ buổi sáng đã giảm đi tới 16,2 độ so với hôm qua. Khu vực xã Imnam, huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon xuống tới -17,1 độ C, thành phố Gyeryong (tỉnh Nam Chungcheong) xuống tới -10,9 độ C.Các địa phương nằm sâu trong đất liền như thủ đô Seoul, phía Tây tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Chungcheong đã ban cảnh báo rét đậm. Dự báo nhiệt độ sẽ rơi xuống mức thấp nhất trong sáng ngày 1/12, có thể giảm tiếp 1 đến 5 độ C so với ngày hôm nay, như thủ đô Seoul xuống -9 độ, huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) xuống -14 độ.Nhiệt độ dự báo sẽ vẫn giữ ở ngưỡng thấp vào ban ngày, miền Trung Hàn Quốc là 0 độ C, miền Nam là dưới 5 độ C. Tuyết sẽ vẫn tiếp tục rơi. Phía Tây vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và khu vực vùng núi đảo Jeju sẽ có tuyết rơi dày tối đa 7 cm.Đợt rét đậm lần này sẽ bắt đầu suy yếu dần từ thứ Sáu (ngày 2/12). Cơ quan khí tượng khuyến cáo người mắc bệnh về não, tim mạch, người cao tuổi, sức khỏe yếu, trẻ em nên ở trong nhà khi thời tiết lạnh sâu, trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài thì phải giữ ấm đầu và mặt. Ngoài ra, người dân cũng chú ý không để xảy ra tai nạn do tuyết đóng thành băng trên đường phố.