Sản xuất công nghiệp tháng 10 đạt mức giảm sâu nhất trong vòng 30 tháng qua

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/11 công bố sản xuất công nghiệp tháng 10 giảm 1,5% so với tháng 9, mức giảm sâu nhất trong vòng 30 tháng, kể từ sau tháng 4/2020, thời kỳ đầu bùng phát đại dịch COVID-19.Sản xuất công nghiệp đã giảm 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 7. Trong đó, sản xuất chế tạo, khai thác khoáng sản và dịch vụ đều giảm. Đặc biệt, sản xuất ô tô giảm tới hơn 7% so với một tháng trước. Lĩnh vực máy móc trang thiết bị, trong đó có thiết bị chíp bán dẫn, cũng giảm gần 8%. Lĩnh vực dịch vụ giảm 0,8%, mức giảm sâu nhất trong vòng 22 tháng.Tiêu dùng cũng bị đình trệ. Doanh số bán lẻ sau khi vực dậy thành công vào tháng 8 lại giảm 0,2% trong tháng này, hai tháng giảm liên tiếp sau tháng 9. Trong đó, doanh số bán quần áo giảm do thời tiết năm nay ấm hơn mọi năm. Doanh số hàng hóa lâu bền như ô tô cũng giảm.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế giữ nguyên so với tháng 9. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,1 điểm, tiếp tục giảm 4 tháng liên tiếp.Chính phủ Hàn Quốc nhận định xu hướng hồi phục tiêu dùng nội địa đang chậm lại, bất ổn kinh tế ngày một lớn dần do kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và các điều kiện đầu tư, xuất khẩu xấu đi.