Người lao động đường sắt Hàn Quốc đình công đòi bổ sung nhân lực

Photo : YONHAP News

Công đoàn lao động đường sắt Hàn Quốc 6 giờ sáng ngày 30/11 đã bắt đầu đình công do không thể rút ra kết luận trong cuộc đàm phán với chủ tuyển dụng là Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) về tiền lương và kế hoạch tái cấu trúc hệ thống nhân sự một ngày trước đó. Phía Seoul Metro đã đề nghị sẽ bảo lưu kế hoạch tinh giản biên chế, song đã không nhận được sự đồng thuận từ phía Công đoàn lao động.Mặc dù Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul đã huy động nguồn nhân lực thay thế như người đã về hưu, hoặc lao động không thuộc Công đoàn để duy trì vận hành tàu điện ngầm khung giờ 7-9 giờ sáng như thường lệ, nhưng cuộc đình công này đã làm gián đoạn việc vận hành tàu điện của một số tuyến tàu nhất định, gây trở ngại cho người dân đi làm vào buổi sáng cùng ngày.Được biết, các chuyến tàu của tuyến số 1, 2, 3, 4 đã bị chậm trễ tối đa khoảng 7-8 phút, còn tuyến số 5 đến 9 vẫn hoạt động bình thường. Vào khung giờ trưa, tỷ lệ tàu chạy của tuyến số 1 đến số 8 giảm xuống mức 55%-80%. Theo dự báo, thời gian giữa các chuyến tàu có thể sẽ dài hơn khoảng 1-2 phút so với thông thường và tỷ lệ tàu chạy bình thường sẽ tăng lên 85,7% vào khung giờ tan tầm.Để giảm thiểu sự bất tiện cho người dân, chính quyền thành phố Seoul còn tăng thời gian bố trí xe buýt từ 30 phút đến 1 tiếng đối với các chuyến xe nội thành trong khung giờ đi làm và tan tầm, cũng như sắp xếp thêm xe buýt thuê riêng ở các khu vực gần ga tàu điện đông người.Người dân có thể theo dõi thông tin giao thông được cập nhật trên trang chủ của Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul, tổng đài 120 của Trung tâm tư vấn Dasan, trang chủ Hệ thống vận hành và thông tin giao thông Seoul (http://topis.seoul.go.kr/).Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cho biết người dân thủ đô sẽ không thể chấp nhận cuộc đình công mang tính chất chính trị, song ông cũng từ chối trực tiếp can thiệp vào cuộc đình công.