Đảng Dân chủ đồng hành đệ trình dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn

Toàn bộ 169 nghị sĩ của đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Quốc hội ngày 30/11 đã đồng đệ trình dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, nhằm truy cứu trách nhiệm liên quan tới thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) hồi cuối tháng 10.Như vậy, đây là lần thứ hai đảng đối lập đệ trình dự thảo kiến nghị bãi nhiệm một Bộ trưởng, sau dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Ngoại trưởng Park Jin trước đó.Đảng Dân chủ đồng hành nêu 4 lý do kiến nghị bãi nhiệm đối với Bộ trưởng Lee Sang-min, trong đó có thiếu sót trong công tác phòng chống thảm họa và cứu hộ khẩn cấp với tư cách là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với các thảm họa; trốn tránh trách nhiệm khi xảy ra thảm họa; chỉ đạo điều tra chỉ dừng lại đối với các cảnh sát, nhân viên cứu hỏa tuyến đầu tại hiện trường.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-geun nhấn mạnh không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn sự phẫn nộ của người dân và gia quyến những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa đang khẩn thiết yêu cầu cách chức người chịu trách nhiệm.Dự thảo bãi nhiệm Bộ trưởng sẽ được thông qua tại Quốc hội nếu được quá bán nghị sĩ tán thành. Do đó, khả năng cao dự thảo sẽ được đảng Dân chủ đồng hành, đảng chiếm số ghế đông tại Quốc hội, đơn phương thông qua trong phiên họp toàn thể nghị sĩ Quốc hội trong ngày 2/12. Dù được thông qua, nhưng Tổng thống không phê chuẩn hay Bộ trưởng Lee không tự xin từ chức thì đảng đối lập có kế hoạch sẽ xúc tiến đệ trình dự thảo luận tội trong tuần sau.Về phần mình, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đang bày tỏ lập trường phản đối quyết liệt. Đảng này cho rằng đảng đối lập đang có ý đồ trốn tránh những rủi ro về mặt tư pháp liên quan tới những nghi ngờ của Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung; đảng Dân chủ đồng hành vẫn không khuất phục kết quả bầu cử Tổng thống, không hài lòng về bài toán cải cách cơ quan Cảnh sát mà Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol xúc tiến. Đặc biệt, việc bãi nhiệm Bộ trưởng Lee trước khi Quốc hội tiến hành điều trần làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon chính là nhằm cắt đứt sự thỏa hiệp chính trị đã phải khó khăn mới đạt được. Đảng cầm quyền để ngỏ khả năng sẽ không tham gia phiên điều trần.Sáng ngày 1/12, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo đã gặp gỡ Đại diện tại Quốc hội của đảng đối lập Dân chủ đồng hành Park Hong-geun và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Joo Ho-young, thảo luận về việc triệu tập cuộc họp toàn thể nghị sĩ Quốc hội để thông qua dự thảo kiến nghị trên, nhưng các bên đã không tìm được tiếng nói chung.Gặp gỡ báo giới sau cuộc họp, Đại diện Joo Ho-young cho biết đã yêu cầu Chủ tịch Quốc hội không triệu tập cuộc họp toàn thể nghị sĩ trong ngày 1/12 để thông qua dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Lee. Trong khi đó, Đại diện Park Hong-geun nhấn mạnh cần phải mở cuộc họp trong ngày 1/12, vì lịch trình Quốc hội là nội dung đã được chính giới thỏa thuận và được Chủ tịch Quốc hội thông báo từ trước.