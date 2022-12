Tàu điện ngầm Hàn Quốc hoạt động bình thường trở lại chỉ sau một ngày đình công của giới lao động đường sắt

Photo : YONHAP News

Sau khi nối lại cuộc đàm phán thứ hai kéo dài khoảng 4 tiếng vào tối 30/11, Công đoàn lao động đường sắt Hàn Quốc và Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) đã đạt được thỏa thuận về những yêu cầu của phía người lao động là tăng tiền lương và tái cấu trúc hệ thống nhân sự. Như vậy, cuộc tổng đình công của Công đoàn lao động đường sắt đã kết thúc chỉ sau một ngày.Vào tháng 9, Seoul Metro đã đề ra kế hoạch cắt giảm 1.500 người lao động. Đây là nguyên nhân đẩy Công đoàn đường sắt đi đến quyết định tiến hành cuộc đình công. Trong cuộc đàm phán ngày 29/11, Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul đã đề xuất bảo lưu kế hoạch trên trong năm nay, nhường một bước là sẽ không tiến hành cưỡng chế tái cơ cấu nhân sự.Phía công ty cũng tiếp nhận một phần ý kiến kêu gọi bổ sung nhân sự nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động. Trước hết, Seoul Metro nhất trí nâng 1,4% tiền lương trong năm tới, cùng lập nên các đối sách chung để xây dựng môi trường làm việc an toàn, và nỗ lực cùng kêu gọi Chính phủ đảm bảo chi phí vận chuyển, đền bù tổn thất cho Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul, lý do lớn nhất khiến công ty thâm hụt, dẫn đến quyết định tinh giản biên chế.Do hai bên đạt được thỏa thuận, tàu điện ngầm Hàn Quốc đã trở lại hoạt động bình thường từ 5 giờ 30 phút sáng ngày 1/12. Phía Seoul Metro cũng đã gửi lời xin lỗi đến người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công.